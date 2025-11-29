Sábado, 29 de Noviembre 2025

Estilo | Tapicería

La fórmula casera para tener una tapicería impecable

Existe una poderosa mezcla casera y económica que puede ayudarte a recuperar la apariencia original de tus sillones

Por: SUN .

Eliminar manchas difíciles de la tapicería puede convertirse en un verdadero reto. ESPECIAL / CANVA

Mantener tus muebles de tela como nuevos es posible y no necesitas demasiado dinero para lograrlo.

Eliminar manchas difíciles de la tapicería puede convertirse en un verdadero reto, especialmente cuando se trata de derrames recientes, suciedad acumulada o marcas que parecen imposibles de quitar.

Afortunadamente, existe una poderosa mezcla casera y económica que puede ayudarte a recuperar la apariencia original de tus sillones, sillas, asientos de coche o cualquier superficie tapizada sin necesidad de contratar servicios profesionales.

La mezcla casera para quitar manchas de la tapicería

La fórmula estrella combina tres ingredientes que probablemente ya tienes en casa: bicarbonato de sodio, vinagre blanco y jabón líquido para platos.

Ingredientes:

  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio
  • 1/2 taza de vinagre blanco
  • 1 taza de agua tibia
  • 1 cucharadita de jabón líquido

Instrucciones:

  • Mezcla el agua tibia con el jabón en un recipiente
  • Agrega el bicarbonato poco a poco
  • Incorpora el vinagre lentamente para evitar que burbujee demasiado
  • Viértelo en un atomizador para facilitar su aplicación

Cómo aplicar la mezcla de forma correcta

Inicia por aspirar la superficie para retirar polvo, migas o suciedad suelta, posteriormente rocía la mezcla directamente sobre la mancha.

Frota con un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra realizando movimientos circulares y deja actuar de 5 a 10 minutos para que los ingredientes penetren en la tela.

Retira los residuos con un paño húmedo y por último deja secar completamente al aire antes de usar el mueble.

