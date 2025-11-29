La fórmula casera para tener una tapicería impecable

Mantener tus muebles de tela como nuevos es posible y no necesitas demasiado dinero para lograrlo.Eliminar manchas difíciles de la tapicería puede convertirse en un verdadero reto, especialmente cuando se trata de derrames recientes, suciedad acumulada o marcas que parecen imposibles de quitar.Afortunadamente, existe una poderosa mezcla casera y económica que puede ayudarte a recuperar la apariencia original de tus sillones, sillas, asientos de coche o cualquier superficie tapizada sin necesidad de contratar servicios profesionales.La fórmula estrella combina tres ingredientes que probablemente ya tienes en casa: bicarbonato de sodio, vinagre blanco y jabón líquido para platos.Ingredientes:Instrucciones:Inicia por aspirar la superficie para retirar polvo, migas o suciedad suelta, posteriormente rocía la mezcla directamente sobre la mancha.Frota con un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra realizando movimientos circulares y deja actuar de 5 a 10 minutos para que los ingredientes penetren en la tela.Retira los residuos con un paño húmedo y por último deja secar completamente al aire antes de usar el mueble.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA