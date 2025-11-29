La fórmula casera para tener una tapicería impecable

Mantener tus muebles de tela como nuevos es posible y no necesitas demasiado dinero para lograrlo.

Eliminar manchas difíciles de la tapicería puede convertirse en un verdadero reto, especialmente cuando se trata de derrames recientes, suciedad acumulada o marcas que parecen imposibles de quitar.

Afortunadamente, existe una poderosa mezcla casera y económica que puede ayudarte a recuperar la apariencia original de tus sillones, sillas, asientos de coche o cualquier superficie tapizada sin necesidad de contratar servicios profesionales.

La mezcla casera para quitar manchas de la tapicería

La fórmula estrella combina tres ingredientes que probablemente ya tienes en casa: bicarbonato de sodio, vinagre blanco y jabón líquido para platos.

Ingredientes:

1 cucharada de bicarbonato de sodio

1/2 taza de vinagre blanco

1 taza de agua tibia

1 cucharadita de jabón líquido

Instrucciones:

Mezcla el agua tibia con el jabón en un recipiente

Agrega el bicarbonato poco a poco

Incorpora el vinagre lentamente para evitar que burbujee demasiado

Viértelo en un atomizador para facilitar su aplicación

Cómo aplicar la mezcla de forma correcta

Inicia por aspirar la superficie para retirar polvo, migas o suciedad suelta, posteriormente rocía la mezcla directamente sobre la mancha.

Frota con un cepillo de cerdas suaves o un paño de microfibra realizando movimientos circulares y deja actuar de 5 a 10 minutos para que los ingredientes penetren en la tela.

Retira los residuos con un paño húmedo y por último deja secar completamente al aire antes de usar el mueble.

