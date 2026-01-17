La planta que ayuda a tratar las aftas de forma natural

Las aftas son lesiones bucales que se vuelven una verdadera pesadilla, pero una planta ayuda a su tratamiento, si se prepara en infusión, se deja enfriar y se hacen gárgaras. Aquí los detalles:

La agastache, conocida como menta coreana , es una planta originaria de las regiones tropicales de Asia, aunque se ha adaptado a climas templados en América. Destaca por su versatilidad medicinal y su uso tradicional en diversas culturas. Sus hojas y flores, utilizadas comúnmente en infusiones, contienen propiedades antibacterianas y antifúngicas que resultan eficaces para tratar molestias bucales, como úlceras y aftas .

El poder curativo de la agastache radica en su capacidad para actuar de manera directa sobre las áreas afectadas . En forma de gargarismos, la infusión de esta planta no solo calma el dolor de las úlceras bucales, sino que también acelera el proceso de recuperación . Su acción antibacterial contribuye a mantener la higiene oral, reduciendo la inflamación y las molestias asociadas.

Más allá de su uso en la salud bucal, la agastache es valorada por sus propiedades en la medicina natural . Sus infusiones son útiles para aliviar síntomas de resfriados, gripe y bronquitis, gracias a sus efectos calmantes y expectorantes, según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Además, es conocida por controlar la fiebre y mejorar el bienestar general durante episodios de enfermedad.

Para preparar una infusión efectiva contra las úlceras bucales, basta con hervir una cucharada de hojas secas o frescas de agastache en una taza de agua durante 5 minutos. Una vez lista, se deja enfriar y se utiliza para hacer gárgaras, repitiendo el proceso varias veces al día. Este sencillo remedio natural proporciona alivio rápido y duradero.

Además de su uso medicinal, la agastache es una hierba versátil en la cocina. Sus hojas pueden añadirse a ensaladas, salsas o incluso utilizarse como condimento en carnes y pescados. También es ideal para decorar postres o preparar bebidas aromáticas, aportando un toque refrescante y un sabor único.

La agastache no solo destaca por sus propiedades curativas, sino también por su facilidad de uso y adaptabilidad en la dieta diaria. Incorporarla como un recurso natural para mejorar la salud bucal y general es una forma efectiva y sencilla de cuidar el bienestar desde la naturaleza.

