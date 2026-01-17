La planta que ayuda a tratar las aftas de forma natural

Las aftas son lesiones bucales que se vuelven una verdadera pesadilla, pero una planta ayuda a su tratamiento, si se prepara en infusión, se deja enfriar y se hacen gárgaras. Aquí los detalles:La agastache, conocida como menta coreana, es una planta originaria de las regiones tropicales de Asia, aunque se ha adaptado a climas templados en América. Destaca por su versatilidad medicinal y su uso tradicional en diversas culturas. Sus hojas y flores, utilizadas comúnmente en infusiones, contienen propiedades antibacterianas y antifúngicas que resultan eficaces para tratar molestias bucales, como úlceras y aftas.El poder curativo de la agastache radica en su capacidad para actuar de manera directa sobre las áreas afectadas. En forma de gargarismos, la infusión de esta planta no solo calma el dolor de las úlceras bucales, sino que también acelera el proceso de recuperación. Su acción antibacterial contribuye a mantener la higiene oral, reduciendo la inflamación y las molestias asociadas.Más allá de su uso en la salud bucal, la agastache es valorada por sus propiedades en la medicina natural. Sus infusiones son útiles para aliviar síntomas de resfriados, gripe y bronquitis, gracias a sus efectos calmantes y expectorantes, según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Además, es conocida por controlar la fiebre y mejorar el bienestar general durante episodios de enfermedad.Para preparar una infusión efectiva contra las úlceras bucales, basta con hervir una cucharada de hojas secas o frescas de agastache en una taza de agua durante 5 minutos. Una vez lista, se deja enfriar y se utiliza para hacer gárgaras, repitiendo el proceso varias veces al día. Este sencillo remedio natural proporciona alivio rápido y duradero.Además de su uso medicinal, la agastache es una hierba versátil en la cocina. Sus hojas pueden añadirse a ensaladas, salsas o incluso utilizarse como condimento en carnes y pescados. También es ideal para decorar postres o preparar bebidas aromáticas, aportando un toque refrescante y un sabor único.La agastache no solo destaca por sus propiedades curativas, sino también por su facilidad de uso y adaptabilidad en la dieta diaria. Incorporarla como un recurso natural para mejorar la salud bucal y general es una forma efectiva y sencilla de cuidar el bienestar desde la naturaleza.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA