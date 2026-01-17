Sábado, 17 de Enero 2026

Estilo | Jugos

Los 3 jugos naturales para restablecer tu sistema inmunológico

¿Qué tal te caería un benéfico jugo antigripal, un maravilloso jugo antioxidante o un delicioso jugo verde?

Por: SUN .

Los jugos son un tipo de alimento que favorece a la salud. ESPECIAL / CANVA

Un sistema inmunológico nos colabora a hacer frente a las enfermedades cotidianas, por eso es importante mantenerlo en óptimas condiciones y si es de forma natural mucho mejor

Hoy te compartimos tres recetas del libro "¡Jugo! Deliciosos jugos para disfrutar a cualquier hora del día" para que no pierdas la oportunidad de fortalecer tu sistema inmune de forma natural.

Receta del jugo antigripal

Porciones: 1
Tiempo de preparación: 5 min

Ingredientes
-2 limones pelados
-1 cm de jengibre fresco pelado
-200 ml de té de manzanilla frío

Preparación
-Exprimir los limones y el jengibre juntos.
-Agregar el té de manzanilla y revolver.
-Servir el jugo antigripal inmediatamente.

Receta del jugo antioxidante

Porciones: 1
Tiempo de preparación: 5 min

Ingredientes
-2 manzanas descorazonadas y cortadas en cuartos
-1 puñado de arándanos
-1 puñado de grosellas negras

Preparación
-Extraer el jugo de las manzanas.
-Licuar los arándanos y las grosellas negras con el jugo de manzana.
-Servir el jugo antioxidante inmediatamente.

Receta del jugo verde

Porciones: 1
Tiempo de preparación: 5 min

Ingredientes
-1/2 melón verde pelado y sin semillas
-2 troncos de apio con hojas cortados
-1 cm de jengibre fresco pelado

Preparación
-Extraer el jugo del melón.
-Extraer el jugo del apio y el jengibre juntos. Combinar.
-Servir el jugo verde inmediatamente.

