Los 3 jugos naturales para restablecer tu sistema inmunológico

Un sistema inmunológico nos colabora a hacer frente a las enfermedades cotidianas, por eso es importante mantenerlo en óptimas condiciones y si es de forma natural mucho mejor.

Hoy te compartimos tres recetas del libro "¡Jugo! Deliciosos jugos para disfrutar a cualquier hora del día" para que no pierdas la oportunidad de fortalecer tu sistema inmune de forma natural.

Receta del jugo antigripal

Porciones: 1

Tiempo de preparación: 5 min

Ingredientes

-2 limones pelados

-1 cm de jengibre fresco pelado

-200 ml de té de manzanilla frío

Preparación

-Exprimir los limones y el jengibre juntos.

-Agregar el té de manzanilla y revolver.

-Servir el jugo antigripal inmediatamente.

Receta del jugo antioxidante

Porciones: 1

Tiempo de preparación: 5 min

Ingredientes

-2 manzanas descorazonadas y cortadas en cuartos

-1 puñado de arándanos

-1 puñado de grosellas negras

Preparación

-Extraer el jugo de las manzanas.

-Licuar los arándanos y las grosellas negras con el jugo de manzana.

-Servir el jugo antioxidante inmediatamente.

Receta del jugo verde

Porciones: 1

Tiempo de preparación: 5 min

Ingredientes

-1/2 melón verde pelado y sin semillas

-2 troncos de apio con hojas cortados

-1 cm de jengibre fresco pelado

Preparación

-Extraer el jugo del melón.

-Extraer el jugo del apio y el jengibre juntos. Combinar.

-Servir el jugo verde inmediatamente.

