Los 3 jugos naturales para restablecer tu sistema inmunológico

Un sistema inmunológico nos colabora a hacer frente a las enfermedades cotidianas, por eso es importante mantenerlo en óptimas condiciones y si es de forma natural mucho mejor. Hoy te compartimos tres recetas del libro "¡Jugo! Deliciosos jugos para disfrutar a cualquier hora del día" para que no pierdas la oportunidad de fortalecer tu sistema inmune de forma natural.Receta del jugo antigripalPorciones: 1 Tiempo de preparación: 5 minIngredientes -2 limones pelados -1 cm de jengibre fresco pelado -200 ml de té de manzanilla fríoPreparación -Exprimir los limones y el jengibre juntos. -Agregar el té de manzanilla y revolver. -Servir el jugo antigripal inmediatamente.Receta del jugo antioxidantePorciones: 1 Tiempo de preparación: 5 minIngredientes -2 manzanas descorazonadas y cortadas en cuartos -1 puñado de arándanos -1 puñado de grosellas negrasPreparación -Extraer el jugo de las manzanas. -Licuar los arándanos y las grosellas negras con el jugo de manzana. -Servir el jugo antioxidante inmediatamente.Receta del jugo verdePorciones: 1 Tiempo de preparación: 5 minIngredientes -1/2 melón verde pelado y sin semillas -2 troncos de apio con hojas cortados -1 cm de jengibre fresco peladoPreparación -Extraer el jugo del melón. -Extraer el jugo del apio y el jengibre juntos. Combinar. -Servir el jugo verde inmediatamente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA