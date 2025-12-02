La manicura floral que puedes usar en Navidad para oponerte a la llegada del invierno

El arte floral luce en cualquier tamaño de uña. Las flores silvestres diminutas quedan bien en uñas cortas y las flores más grandes y las hojas alargadas complementan muy bien en las largas.

Ideas de arte floral para principiantes

Las herramientas básicas de nail art pueden crear patrones florales claros y reconocibles.

Las líneas delgadas pintadas con un pincel pequeño pueden usarse para ramas o tallos. Los siguientes tres diseños usan técnicas sencillas y materiales mínimos, lo que los hace accesibles para cualquiera que intente arte floral en uñas por primera vez.

Margarita

Las flores hechas con puntos hacen que el nail art floral sea fácil para cualquiera. La forma de margarita destaca sobre cualquier base y te ayuda a practicar la colocación y el espaciado.

Pinta las uñas con un color base, como rosa pálido o azul cielo.

Usa una herramienta de puntos o un pasador para hacer cinco puntos blancos en forma de círculo.

Coloca un punto amarillo en el centro de cada flor.

Finaliza con una capa transparente.

Rama de Cerezo

Las líneas curvas y los puntos imitan una rama floreciendo, guiando la mirada a lo largo de la uña. Esta composición rompe los espacios vacíos y crea el efecto de un crecimiento natural.

Comienza con una base nude o rosa translúcido.

Dibuja una línea curva simple con esmalte café usando un pincel fino.

Añade pequeños puntos rosados a lo largo de la rama para crear racimos de flores.

Coloca un punto blanco dentro de cada flor.

Sella con una capa final.

Diseños para esta navidad

Una vez que domines las formas florales básicas, agregar detalles puede aportar más dimensión e interés a tus uñas, intenta estos diseños navideños pensados por artistas del nicho:

Con el estreno de Wicked en estas fechas, la franquicia se ha convertido en un simbolo de la temporada navideña. Nos encanta la elegante interpretación de Gabrielle de los temas rosa de Glinda y verde de Elphaba, realzados a la perfección con esmalte de gel magnético.

Dato curioso: además de sus increíbles diseños de uñas, ¡María también hace tatuajes de líneas finas! Así que ya sabes que su precisión, maestría y atención al detalle son impecables. Su talento se exhibe en todo su esplendor con estas bellezas navideñas, incluyendo la precisa colocación de las perlas.

Max sin duda creó un ambiente invernal acogedor con estos adorables osos polares con suéteres y gorros, y el ombré dorado y verde con purpurina es para morirse. Si exploras la página de Max, seguro que te impresionarán e inspirarán sus increíbles obras de arte.

TG