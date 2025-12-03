¿Quita el frío? Esto pasa en tu cuerpo cuando tomas alcohol en invierno

Hay muchos mitos que rondan sobre cómo calentar nuestro cuerpo cuando tenemos frío, uno de los más populares es que debemos de beber alcohol para aumentar nuestra temperatura. ¿Has reflexionado sobre qué tanto es cierto ese conocido truco?

Cuando bebemos alcohol, regularmente sentimos que la temperatura aumenta. La realidad es que esta es una respuesta ilusoria que se produce debido a la dilatación de los vasos sanguíneos dentro de nosotros. Esto permite que la sangre pase de una manera más constante y fluida cerca de la piel. La sangre, al tener una temperatura más alta, el cerebro interpreta de manera errónea que “tenemos calor”. Por este mismo efecto es que algunas personas se ponen “rojas”.

El efecto contrario

Beber alcohol cuando hace frío para intentar calentarnos produce el efecto contrario. El frío se combate de manera corporal al mandar sangre a nuestros órganos vitales para mantenerlos a una buena temperatura, al tomar alcohol, la sangre va hacia la piel, nuestro órgano externo . Eso produce más frío una vez que la sensación inicial de calor se va.

Por otro lado, la sangre al quedar más expuesta a las temperaturas exteriores al cuerpo se enfría, lo que también produce sentir más frío eventualmente. En casos extremos, puede llegar a producirse que el beber de manera constante nos haga dejar de sentir que perdemos temperatura corporal y provoque desde mareos, hipotermia hasta problemas cardiacos.

El mito que justifica el consumo

Lejos de intentar ayudar para conservar la temperatura en días helados, este mito solamente reproduce vicios en torno al consumo de alcohol . Recordemos que tomar bebidas alcohólicas debe ser vista desde un sentido cultural, apreciando los sabores y el valor intrínseco de cada tipo de bebida, o bien para divertirse, pero sin caer en el exceso.

En este mismo sentido, las duchas de agua fría tampoco funcionan, ya que no aceleran el metabolismo del alcohol, en climas muy fríos, eso puede ser una terrible decisión. Las duchas frías lo único que producen es evitar el efecto sedante del alcohol, mas no su salida de nuestro cuerpo.

¿Qué tomar para quitarnos el frío?

Además de seguir algunas recomendaciones como hacer actividad física, poner bolsas de agua caliente en nuestro cuerpo, y obviamente abrigarse bien. Un truco infalible es tomar bebidas calientes cuando tenemos frío, o bien comer algo con altas calorías.

Desde leche hasta café cualquier bebida calientita es mejor sin “piquete”, claro, si lo que quieres es quitarte el frío de manera prolongada.

