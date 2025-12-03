Este lunes, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Aún hoy persisten diversos mitos y prejuicios en torno a este grupo poblacional; por ello, esta fecha cobra relevancia. A continuación te contamos más al respecto.

Día Internacional de las personas con discapacidad

La iniciativa fue proclamada en 1992 por la Asamble General de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a la sociedad y promover el desarrollo, la inclusión, los derechos y el bienestar de todas las personas con discapacidad. Con el paso del tiempo esta iniciativa se ha ido fortaleciendo gracias a distintas acciones, programas y proyectos en favor de las Personas con discapacidad, los cuales buscan sensibilizar a la población y, sobre todo, derribar mitos y prejuicios sobre este grupo de personas.

El Día Internacional de las personas con discapacidad fue proclamado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. UNSPLASH / J. TYSON

Mitos y realidades de las personas con discapacidad

Debido a la falta de información, así como a falsas creencias y prejuicios, aún persisten diversos mitos sobre el estilo de vida de las personas con discapacidad, especialmente en torno a su independencia, actividad laboral, sus relaciones interpersonales, entre otros aspectos. A continuación te compartimos algunos ejemplos:

Mito: Las personas con discapacidad se encuentran enfermas

Realidad: A pesar de que en algunos casos quizás si han padecido algunas enfermedades que los han llevado a su condición, más que esto la discapacidad es una condición, no quieren decir que estén enfermos o que deban curarse de algo.

La discapacidad es una condición, no quieren decir que las personas están enfermas o que deban curarse de algo. UNSPLASH / Z. KYRA DERKSEN

Mito: Las personas con discapacidad sólo pueden amarse entre iguales.

Realidad: Existen personas sin discapacidad que ven mucho más allá de las condiciones y son capaces de enamorarse del otro por lo que es.

Mito: Quien tiene discapacidad no puede tener una vida sexual.

Realidad: Son seres humanos y por esta razón tienen sexualidad como cualquiera que lo desee.

Mito: Una persona con discapacidad no puede ser independiente.

Realidad: La autonomía de una persona con discapacidad depende, en gran medida, del acompañamiento y la preparación que reciba. Cuando se brinda la atención adecuada, es posible fomentar su independencia y fortalecer su capacidad para desenvolverse en distintos entornos.

La autonomía de una persona con discapacidad depende, en gran medida, del acompañamiento y la preparación que reciba. UNSPLASH / N. ANDERSON

Mito: No pueden entender las cosas.

Realidad: Las personas con discapacidad pueden entender las cosas, aunque no pueden demostrarlo muchas veces, esto no quiere decir que no comprendan lo que se les dice o lo que suceda en el entorno.

Este Día Internacional de las personas con discapacidad nos invita a reflexionar la importancia de la inclusión de este grupo poblacional. No se trata de aislarlas por ser diferentes, sino de comprenderlos, incluirlos en nuestra sociedad y ser empáticos con sus necesidades, sus experiencias y su derecho a participar plenamente en todos los ámbitos de la vida.

