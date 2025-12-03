Este lunes, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Aún hoy persisten diversos mitos y prejuicios en torno a este grupo poblacional; por ello, esta fecha cobra relevancia. A continuación te contamos más al respecto. La iniciativa fue proclamada en 1992 por la Asamble General de las Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a la sociedad y promover el desarrollo, la inclusión, los derechos y el bienestar de todas las personas con discapacidad. Con el paso del tiempo esta iniciativa se ha ido fortaleciendo gracias a distintas acciones, programas y proyectos en favor de las Personas con discapacidad, los cuales buscan sensibilizar a la población y, sobre todo, derribar mitos y prejuicios sobre este grupo de personas.Debido a la falta de información, así como a falsas creencias y prejuicios, aún persisten diversos mitos sobre el estilo de vida de las personas con discapacidad, especialmente en torno a su independencia, actividad laboral, sus relaciones interpersonales, entre otros aspectos. A continuación te compartimos algunos ejemplos:Mito: Las personas con discapacidad se encuentran enfermas Realidad: A pesar de que en algunos casos quizás si han padecido algunas enfermedades que los han llevado a su condición, más que esto la discapacidad es una condición, no quieren decir que estén enfermos o que deban curarse de algo.Mito: Las personas con discapacidad sólo pueden amarse entre iguales. Realidad: Existen personas sin discapacidad que ven mucho más allá de las condiciones y son capaces de enamorarse del otro por lo que es.Mito: Quien tiene discapacidad no puede tener una vida sexual. Realidad: Son seres humanos y por esta razón tienen sexualidad como cualquiera que lo desee.Mito: Una persona con discapacidad no puede ser independiente. Realidad: La autonomía de una persona con discapacidad depende, en gran medida, del acompañamiento y la preparación que reciba. Cuando se brinda la atención adecuada, es posible fomentar su independencia y fortalecer su capacidad para desenvolverse en distintos entornos. Mito: No pueden entender las cosas. Realidad: Las personas con discapacidad pueden entender las cosas, aunque no pueden demostrarlo muchas veces, esto no quiere decir que no comprendan lo que se les dice o lo que suceda en el entorno.Este Día Internacional de las personas con discapacidad nos invita a reflexionar la importancia de la inclusión de este grupo poblacional. No se trata de aislarlas por ser diferentes, sino de comprenderlos, incluirlos en nuestra sociedad y ser empáticos con sus necesidades, sus experiencias y su derecho a participar plenamente en todos los ámbitos de la vida. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS