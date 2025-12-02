No hay nada mejor que una reunión con amistades, vino tinto y, por supuesto, la clásica tabla de quesos. Entre las opciones más comunes para esta deliciosa opción se encuentran el queso de vaca y el queso de cabra, ambos caracterizados por su sabor y versatilidad, cualidades que permiten utilizarlo en distintos tipos de platillos.

Si bien los quesos suelen tener beneficios para la salud, también es cierto que pueden contener niveles elevados de grasas saturadas. Entonces, ¿qué queso es más saludable: el de vaca o el de cabra? A continuación te platicamos cual es tu mejor opción para tu consumo.

¿Qué tan saludable es el queso de vaca?

Además de su delicioso sabor cremoso y suave, es una fuente rica de proteínas de alta calidad, calcio y vitamina B12. Este tipo de queso también destaca por otros aspectos, como:

Ser rico en nutrientes esenciales

Sabor suave y versatilidad

Variedad de texturas y sabores

Facilidad de disponibilidad

No obstante, también tiene sus desventajas , ya que tiende a contener niveles más altos de grasas saturadas y colesterol en comparación con otros quesos. Por esta razón, se recomienda acudir con un especialista en nutrición antes de incorporarlo a la dieta, a fin de recibir orientación adecuada de consumo.

¿Qué tan saludable es el queso de cabra?

El queso de cabra tiene otras cualidades que lo distinguen del queso de vaca, empezando por su sabor distinto y su textura más firme. Es una excelente fuente de proteínas y calcio, además suele ser más bajo en grasas saturadas y colesterol; esto lo convierte en una de las principales opciones de consumo para quienes siguen dietas bajas en grasas.

Te puede interesar: Paso a paso: Así puedes leer el café de tu taza como un experto y asomarte a tu posible futuro

Por otro lado, este queso suele tener algunas desventajas por las que muchas personas piensan más de una vez si es factible comprarlo, algunas de estas son:

Menor disponibilidad

Costo más elevado

Sabor adquirido

Variedades limitadas

¿Es mejor el queso de cabra o de vaca?

Tanto el queso de cabra como el de vaca tienen variedad de beneficios; sin embargo , al tomar en cuenta varios aspectos, podemos decir que el queso de cabra es una opción más saludable, especialmente para las personas que deben reducir grasas saturadas en su dieta o son intolerantes a la lactosa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS

