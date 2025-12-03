En México, las posadas navideñas marcan el inicio de una de las tradiciones más queridas del año Durante nueve noches consecutivas, familias, vecinos y comunidades se reúnen para revivir el camino que, según la tradición católica, realizaron José y María en busca de posada antes del nacimiento del Niño Jesús.Estas celebraciones comienzan el 16 de diciembre y se extienden hasta el 24 de diciembre, justo en la víspera de Navidad. Más que una celebración de carácter religioso, las posadas representan hoy un espacio de encuentro, fraternidad y alegría compartida entre familias y comunidades. Cada noche se inicia con una procesión en la que los participantes, con velitas o luces, entonan los tradicionales cantos para pedir posada. Al abrir las puertas, se celebra con música, comida típica, piñatas de siete picos —que representan los pecados capitales—, dulces, frutas y ponche caliente.En muchas regiones, las posadas también incluyen pastorelas, juegos y rifas, convirtiéndose en auténticas fiestas populares. Las casas se decoran con faroles, nacimientos y papel picado, creando un ambiente lleno de color y espíritu festivo.Aunque sus raíces se remontan a la época colonial, cuando los frailes evangelizaban a los pueblos indígenas, hoy las posadas mezclan lo religioso con lo cultural, conservando su esencia de compartir y celebrar la esperanza.El ciclo de posadas culmina el 24 de diciembre con la Nochebuena, momento en que las familias se reúnen para la tradicional cena navideña. Así, cada diciembre, México se llena de luz, música y comunidad, recordando que la Navidad no solo se celebra, sino que también se comparte. EE