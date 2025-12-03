En México, las posadas navideñas marcan el inicio de una de las tradiciones más queridas del año Durante nueve noches consecutivas, familias, vecinos y comunidades se reúnen para revivir el camino que, según la tradición católica, realizaron José y María en busca de posada antes del nacimiento del Niño Jesús.

¿Cuándo comienzan las posadas navideñas?

Estas celebraciones comienzan el 16 de diciembre y se extienden hasta el 24 de diciembre , justo en la víspera de Navidad.

Su origen, significado y cómo se celebran las posadas navideñas

Más que una celebración de carácter religioso, las posadas representan hoy un espacio de encuentro, fraternidad y alegría compartida entre familias y comunidades. Cada noche se inicia con una procesión en la que los participantes, con velitas o luces, entonan los tradicionales cantos para pedir posada.

Al abrir las puertas, se celebra con música, comida típica, piñatas de siete picos —que representan los pecados capitales—, dulces, frutas y ponche caliente.

En muchas regiones, las posadas también incluyen pastorelas, juegos y rifas, convirtiéndose en auténticas fiestas populares. Las casas se decoran con faroles, nacimientos y papel picado , creando un ambiente lleno de color y espíritu festivo.

Aunque sus raíces se remontan a la época colonial, cuando los frailes evangelizaban a los pueblos indígenas, hoy las posadas mezclan lo religioso con lo cultural, conservando su esencia de compartir y celebrar la esperanza.

El ciclo de posadas culmina el 24 de diciembre con la Nochebuena, momento en que las familias se reúnen para la tradicional cena navideña . Así, cada diciembre, México se llena de luz, música y comunidad, recordando que la Navidad no solo se celebra, sino que también se comparte.

