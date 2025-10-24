Así puedes ahorrar gasolina sin dañar el motor de tu automóvil

Tomando en cuenta el alza en los costes de la gasolina, sumado a la inflación que ya se vive en el país, es muy razonable que los conductores traten de ahorrar la mayor cantidad de dinero al cargar el hidrocarburo. Sin embargo, una de las mayores dudas es si esto no afecta al motor del vehículo.

De acuerdo con El Universal y la presentadora de televisión Maggie Hegyi, hay uno que otro consejo para que esto no suceda, aquí te lo revelamos.

¿Cómo ahorrar gasolina sin dañar el motor del auto?

Retirar accesorios de carga y peso extra del automóvil

Las cajas portaequipaje, o de herramientas, soportes para bicicleta y otros accesorios muy parecidos, por lo general, tienden a aumentar el peso y no favorecen la aerodinámica natural del vehículo. Si no son necesarios, lo mejor será quitarlos. Inflar las llantas a la presión correcta

Seguir la presión de inflado que el manual indica hará que el auto se mueva con menor esfuerzo, pues, una llanta con baja presión genera mayor fricción contra el asfalto, lo que puede incrementar el consumo hasta en un 10 por ciento. Reemplazar el filtro de aire

Dado que su función es la de limpiar el aire que entra al motor, un filtro con presencia alta de smog o tierra disminuye el flujo de oxígeno y fuerza aún más el funcionamiento del carro. Acelerar poco y planear la ruta

En lugar de hacer numerosos trayectos cortos, lo ideal es hacer todos los pendientes en un mismo viaje, esto no solo disminuye el tiempo, también ahorra gasolina y protege al motor. Además, considera tomar vías rápidas en lugar de calles con muchas detenciones, pues cada arranque supone un mayor consumo. De igual forma, aceleraciones y frenadas suaves son clave para mejorar el rendimiento. Usar lo justo el aire acondicionado

El aire acondicionado eleva el gasto hasta en un 20% en trayectos urbanos, pero, según El Universal, después de los 50 km/h lo es mejor encenderlo para mitigar la resistencia al aire y hacer al auto lo más aerodinámico posible.

Aunque estos consejos sean muy óptimos, considera que las condiciones climáticas y la topografía de cada ciudad afectan en este sentido al rendimiento de la gasolina y al cuidado del motor.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

