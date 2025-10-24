Parlante, el restaurante de Yuya y Siddhartha: conoce su ubicación y menú completo

Agregando una nueva experiencia gastronómica a la Perla Tapatía, la empresaria y creadora de contenido Yuya, junto a su pareja, el cantante y compositor Siddhartha, abrieron las puertas de su nuevo proyecto: el restaurante Parlante.

Ubicado en Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, Colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco, Parlante se especializa en la cocina de mar, incluyendo en su menú platillos gourmet con todo tipo de mariscos.

Yuya y Siddhartha le dieron la bienvenida a los comensales oficialmente el pasado 6 de agosto de 2025, y ahora, unos cuantos meses después de su inauguración, siguen siendo muchos los interesados en probar lo que este lugar tiene para ofrecer.

Entre sus propuestas más atractivas se encuentran los tacos de chicharrón de pulpo, servidos sobre una cama de salsa tártara con ceniza de habanero, cilantro y cebolla encurtida ; además de su aguachile Chutoro, elaborado con panza de atún aleta azul, ligeramente flameado con aceite de ajonjolí, en salsa de chile Yahualica, tostado con cebolla y pepino persa.

Aguachile Chutoro. INSTAGRAM/@parlanterestaurante

Dentro de sus opciones también hay alternativas vegetarianas, como el taco mexicoreano, hecho con setas laqueadas con salsa agridulce spicy, pepino persa y ensalada de kimchi sobre tortilla de harina de Sonora. Existe también la versión regular, que se sirve con costilla de cerdo.

Taco Mexicoreano. INSTAGRAM/@parlanterestaurante

La presentación tanto de sus platillos como de sus bebidas es exquisita, ideal si quieres compartir una foto o un video , ya que esta cocina, además de calidad, busca ofrecer una vivencia placentera a través de todos los sentidos.

A la par, el restaurante cuenta con un espacio dedicado a la mixología y las bebidas embriagantes llamado Fondo de Botella, donde podrás encontrar los clásicos tragos como Aperol Spritz, Gin Tonic y Bloody Mary.

Sin embargo, su principal atractivo son las bebidas de autor, con las que podrás experimentar diferentes sabores y texturas, como con los llamados Danzón, Rosa Morada y Malagua.

Rosa Morada. INSTAGRAM/@fondodebotellabar

Para sus opciones dulces, Parlante ofrece un pan de elote con cajeta de Sayula flameada y acompañado de nieve de vainilla cremosa y aceite de trufa, una tarta de queso cremosa con moras azules, así como un delicioso helado artesanal con sabores de temporada.

El costo promedio es de $500 a $850 por persona, contemplando entradas, comidas, postres y bebidas; aunque puede ser menor, ya que la mayoría de los platillos oscilan entre los $100 y $300 pesos.

Conoce más del menú aquí:

Parlante: https://www.parlanteyfondodebotella.com/menu-parlante.

Fondo de Botella: https://www.parlanteyfondodebotella.com/menu-fondo-de-botella.

El horario de atención es de martes a sábado, de 14:00 a 02:00 horas, y los domingos de 13:00 a 20:00 horas. Los lunes permanece cerrado.

Para tener la experiencia completa, haz tu reservación al número +52 33 2926 1222 o consulta su página de Instagram en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/parlanterestaurante/.

Con una cocina innovadora y una atmósfera envolvente, este restaurante se consolida como un punto imperdible para quienes buscan disfrutar de la gastronomía contemporánea mexicana en un espacio lleno de estilo y esencia.

