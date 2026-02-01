La hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más comunes y, en muchos casos, su control depende en gran medida de los hábitos diarios. Además de cuidar la alimentación y mantener un estilo de vida activo, las bebidas que se consumen con regularidad también pueden influir de forma directa en los niveles de presión arterial. Por ello, especialistas en salud recomiendan prestar atención a ciertos líquidos que pueden elevarla o dificultar su control.

Uno de los principales productos que se deben limitar es el alcohol. El consumo frecuente o en exceso puede aumentar la presión arterial y reducir la eficacia de algunos medicamentos para la hipertensión. Aunque en ocasiones se habla de beneficios del consumo moderado, lo más recomendable para personas con presión alta es reducirlo al mínimo o evitarlo, especialmente si ya existe un diagnóstico médico.

Las bebidas azucaradas, como refrescos y jugos industrializados, también representan un riesgo. Su alto contenido de azúcar puede favorecer el aumento de peso y contribuir a la resistencia a la insulina, factores que se relacionan con la elevación de la presión arterial. Incluso aquellas bebidas etiquetadas como “bajas en grasa” pueden contener grandes cantidades de azúcares añadidos.

Otro grupo a considerar son las bebidas energéticas. Estas suelen contener cafeína en altas dosis, además de otros estimulantes que pueden provocar incrementos temporales, pero significativos, de la presión arterial y del ritmo cardíaco. En personas con hipertensión, su consumo puede generar efectos adversos y complicaciones cardiovasculares.

El café y otras bebidas con cafeína, como algunos tés o refrescos de cola, también deben consumirse con moderación. Aunque su efecto varía de una persona a otra, la cafeína puede provocar un aumento momentáneo de la presión, especialmente en quienes no la consumen de forma habitual o son sensibles a sus efectos.

Las bebidas con alto contenido de sodio, como algunos jugos de vegetales envasados o caldos líquidos, suelen pasar desapercibidas. El sodio es un factor clave en la elevación de la presión arterial, por lo que es importante revisar etiquetas y evitar productos que aporten grandes cantidades de sal en forma líquida.

Finalmente, se recomienda tener precaución con las bebidas alcohólicas preparadas, como cocteles o bebidas listas para consumir, ya que combinan alcohol con altos niveles de azúcar y sodio. Esta mezcla puede resultar especialmente perjudicial para el control de la presión arterial.

Para las personas con hipertensión, la mejor opción sigue siendo el consumo de agua natural, infusiones sin azúcar y bebidas bajas en sodio. Mantener una hidratación adecuada y elegir de forma consciente lo que se bebe puede ser un paso importante para cuidar la salud cardiovascular y prevenir complicaciones a largo plazo.

