Qué le pasa a tu cuerpo si dejas de comer azúcar para siempre

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es recomendable que el consumo de azúcares representen menos del 10% de las calorías diarias. De lo contrario, el consumo excesivo de azúcares puede provocar algunas enfermedades.

Contrario a la creencia de que el azúcar brinda energía, la realidad es que reducir su ingesta puede generar más energía y mejorar el sueño.

¿Qué son los azúcares agregados o libres?

De acuerdo con especialistas de nutrición, los carbohidratos son nutrientes que son clasificados como complejos, es decir, son más difíciles de digerir, y simples, que se absorben fácilmente.

Entre los carbohidratos simples se encuentran los azúcares, que al incorporarse al cuerpo pueden aumentar la glucemia, y así obtener energía rápida.

Los azúcares libres generalmente se encuentran en alimentos o bebidas, los cuales fueron agregados por el fabricante, el cocinero o el propio consumidor. El exceso de estos puede ser perjudicial para la salud.

Es importante destacar que los azúcares en frutas, verduras o presentes de manera natural, son los más saludables y no existe evidencia sobre efectos adversos por consumirlos.

¿Cuál es la ingesta recomendada?

Según la OMS, se recomienda reducir el consumo de azúcares libre a menos del 10% de calorías totales para mantener un equilibrio.

La limitación de los azúcares libres es de suma importancia para mantener una dieta y estilo de vida sanos, y evitar enfermedades no transmisibles.

La sacarosa y fructosa utilizadas como endulzantes se deben de evitar lo más posible. Por otro lado, al consumirlos en frutas frescas se aprovechan los nutrientes como la fibra, antioxidantes y vitaminas.

¿Qué le pasa al cuerpo cuando se deja de consumir azúcar definitivamente?

Al dejar de consumir sacarosa, se producen cambios bioquímicos, considerando un equilibrio energético. La consecuencia es que, probablemente el metabolismo energético se regule mejor.

Estos son otros de los efectos que pueden producirse al dejar de consumir azúcar:

Sentir más energía

Tener menos ganas de comer productos azucarados

Mejor regulación del sueño

Menos grasa corporal

Para conseguir este objetivo, se recomienda lo siguiente:

Evitar productos ultraprocesados

Consumir frutas enteras (no en jugos)

No agregar azúcar a las comidas de los niños

Revisar la información nutricional de los productos

AL