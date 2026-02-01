¿Para qué sirve poner una ramita de romero en el baño, según la aromaterapia?

Colocar una ramita de romero es un truco que recientemente se ha popularizado en redes sociales, pero ¿por qué?

Más allá de una creencia popular, lo cierto es que esta práctica tiene fundamentos relacionados con la aromaterapia y el bienestar.

Ventajas de poner una ramita de romero en el baño

El romero es una planta aromática ampliamente utilizada en la cocina y la medicina tradicional, pero sus propiedades van mucho más allá al colocarlo en espacios cerrados como el baño, liberando aceites esenciales que pueden generar múltiples beneficios tanto físicos como emocionales.

Esta poderosa planta también es conocida por su capacidad para combatir el estrés, pues de acuerdo con el sitio "Tua Saúde", sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes pueden ayudar a reducir síntomas relacionados con la ansiedad a través de la inhalación de su aroma fresco.

Uno de los principales beneficios del romero en el baño es su capacidad para neutralizar malos olores de forma natural, ya que gracias a su aroma intenso y fresco, esta planta ayuda a mantener un ambiente limpio sin necesidad de usar aromatizantes artificiales que contienen químicos. Además, el vapor del agua caliente potencia su fragancia, lo que convierte la ducha en una experiencia relajante.

Desde el punto de vista emocional, la aromaterapia con romero está asociada con la reducción del estrés y la mejora de la concentración. Por ello, colocar una ramita de romero en el baño puede ayudarte a comenzar el día con mayor energía o a relajarte después de una jornada pesada.

Para aprovechar al máximo sus efectos, se recomienda colgar una ramita fresca cerca de la regadera o colocarla en un recipiente seco. Es importante cambiarla cada una o dos semanas, cuando el aroma comience a perder intensidad.

