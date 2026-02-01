¿Tomar café varias veces al día es malo para la salud?

El café forma parte de la vida cotidiana de millones de personas y su consumo suele generar dudas sobre sus efectos en el organismo, en especial cuando se toma más de una vez al día, entre mitos y advertencias, una de las preguntas más frecuentes gira en torno a si esta bebida puede afectar órganos clave como el hígado o, por el contrario, aportar beneficios a la salud, la ciencia tiene respuestas, aunque con matices importantes.

Lejos de la creencia de que el café resulta perjudicial, diversos estudios científicos señalan que su consumo moderado puede tener efectos protectores para el hígado, investigaciones han encontrado que beber café de forma regular se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades hepáticas como hígado graso, fibrosis, cirrosis e incluso cáncer de hígado.

Estos beneficios estarían relacionados con los compuestos bioactivos presentes en el café, como la cafeína, los polifenoles y antioxidantes, los cuales ayudan a disminuir la inflamación y el estrés oxidativo, dos factores clave en el desarrollo de daño hepático.

En personas con hígado graso no alcohólico, por ejemplo, el consumo de café se ha vinculado con una reducción en la acumulación de grasa y una mejoría en las enzimas hepáticas.

Incluso en pacientes que ya presentan daño hepático leve o moderado, el consumo controlado de café se ha relacionado con una progresión más lenta de la enfermedad, motivo por el cual muchos especialistas no lo consideran dañino, sino potencialmente benéfico.

Lee también: Cinco plantas que necesitan poco cuidado y puedes tener dentro de casa

Este es el peligro de tomar café varias veces al día

No obstante, el exceso sí puede traer consecuencias; ingerir más de cinco o seis tazas al día puede provocar efectos como insomnio, ansiedad, aumento de la presión arterial o alteraciones en el sistema nervioso.

Aunque estos efectos no impactan directamente al hígado, sí pueden afectar la salud general y agravar padecimientos previos, además, el café cargado de azúcar, cremas artificiales o combinado con alcohol puede anular sus beneficios y favorecer problemas metabólicos que sí dañan al hígado.

Para un consumo saludable, especialistas recomiendan beber entre dos y cuatro tazas al día, preferirlo solo o con poca azúcar, evitar mezclarlo con alcohol y optar por métodos de preparación sencillos como el café filtrado o americano. En casos de enfermedades hepáticas avanzadas, es indispensable consultar previamente al médico.

En términos generales, el café no representa un riesgo para la salud cuando se consume con moderación. Por el contrario, integrado de manera responsable a la dieta y acompañado de un estilo de vida saludable, puede convertirse en un aliado para el cuidado del hígado y el bienestar general.

NA