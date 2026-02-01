¿Cómo se puede elegir el género del bebé con el calendario lunar?

Desde tiempos antiguos, en algunos lugares de China las futuras madres confiaban en su edad lunar para elegir el sexo de su futuro bebé. Según las creencias este método es tan efectivo que hoy en día muchas mujeres siguen esta tradición.

¿Cómo funciona la edad lunar para elegir el género del bebé?

De acuerdo a las creencias para elegir el género de tu bebé te debes basar en tu edad lunar, la cual puedes saber con el calendario lunar. Este método se realiza con la llamada tabla china y para que tenga éxito las parejas deben concebir a su hijo en un mes determinado.

¿Cómo calcular mi edad lunar?

La edad lunar es un año más de la edad actual. Después de saber esto te puedes basar en la siguiente tabla de “Concepción según el Calendario Lunar 2026”, para conocer el mes en el que debería ocurrir la concepción.

Entender esta tabla es sencillo, debes buscar tu edad lunar en la columna de la izquierda y la fecha de la concepción lunar en la fila de arriba. Para elegir o saber el género, el color azul es para el masculino y el rosa para el femenino.

¿En cuáles días se puede quedar embarazada?

Si una mujer desea quedar embarazada, los mejores días para intentarlo son los días fértiles, que coinciden con la ovulación. En un ciclo menstrual de 28 días, esta suele ocurrir aproximadamente entre los días 11 y 14.

En el caso de las mujeres con ciclos menstruales irregulares, se recomienda utilizar pruebas de predicción de la ovulación. Estos dispositivos detectan la presencia de la hormona luteinizante (HL) en la orina y pueden adquirirse sin receta médica en la mayoría de las farmacias.

Con información de MedlinePlus.

