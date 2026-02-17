Cada 17 de febrero se recuerda el nacimiento de uno de los científicos mexicanos más destacados del siglo XX: Guillermo González Camarena, pionero en el desarrollo de la televisión a color. Su trabajo marcó un antes y un después en la historia de la tecnología en México y abrió camino a innovaciones que trascendieron fronteras.

Guillermo González Camarena nació el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy joven mostró interés por la electrónica y la ingeniería. Con apenas 12 años comenzó a realizar experimentos y a construir sus propios aparatos, demostrando una capacidad poco común para comprender y mejorar los sistemas de transmisión de imagen y sonido.

A los 23 años logró patentar en México su Sistema Tricromático Secuencial de Campos, un método que permitía t ransmitir imágenes en color mediante un proceso innovador para su época. Más adelante, también registró su invento en Estados Unidos, lo que dio reconocimiento internacional a su trabajo.

Aportaciones a la televisión a color

En una época en la que la televisión era mayormente en blanco y negro, González Camarena desarrolló un sistema que sentó bases importantes para la evolución de la televisión a color. Su propuesta técnica fue considerada pionera y contribuyó al avance de esta tecnología tanto en México como en otros países.

Además de su labor como inventor, participó activamente en la difusión cultural y científica a través de la televisión. Fue uno de los impulsores de la televisión educativa en México, convencido de que este medio podía servir para acercar el conocimiento a más personas.

El trabajo de González Camarena lo convirtió en una figura clave dentro de la historia de la ciencia y la tecnología mexicanas. Su legado permanece como ejemplo de creatividad, perseverancia e innovación.

Falleció el 18 de abril de 1965 en un accidente automovilístico, pero su aportación continúa siendo motivo de orgullo nacional. Cada 17 de febrero, su nacimiento se recuerda como una efeméride que celebra el ingenio mexicano y el impacto de la investigación científica en la vida cotidiana.

La historia de Guillermo González Camarena demuestra cómo la pasión por el conocimiento puede transformar industrias enteras y dejar una huella duradera en el mundo.

