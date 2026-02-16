Año Nuevo Chino 2026: Estos son los colores que debes usar el 17 de febrero

El Año Nuevo Chino 2026, conocido como la Fiesta de la Primavera, comenzará oficialmente el martes 17 de febrero y marcará el inicio del Año del Caballo de Fuego, uno de los periodos más relevantes dentro del calendario lunar chino.

Esta festividad simboliza un nuevo comienzo cargado de vitalidad, optimismo y crecimiento, y no solo pone en el centro rituales tradicionales como la reunión familiar, la entrega de sobres rojos y la ambientación festiva, sino también la elección consciente de los colores con los que se viste o se decoran los espacios en el primer día del ciclo.

Dentro de la tradición china, los colores tienen un significado profundo y están ligados a ideas como la buena fortuna, la prosperidad, el bienestar y la protección espiritual. Por ello, las recomendaciones sobre los tonos que se aconseja portar o evitar van más allá de una tendencia estética: se trata de costumbres ancestrales que buscan alinear la energía individual con el equilibrio del universo al inicio de un nuevo año lunar.

¿Qué color usar este 17 de febrero?

RATA

Los tonos que mejor armonizan contigo son el negro, el azul profundo y el plateado, ideales para proyectar enfoque y solidez.

BUEY

El café, el beige y el verde suave favorecen la estabilidad y refuerzan una energía serena y constante.

TIGRE

El azul y el verde en versiones vibrantes acompañan tu impulso natural y estimulan la acción con equilibrio.

CONEJO

El blanco y el rosa muy claro aportan calma, suavidad y una sensación de protección emocional.

DRAGÓN

El dorado, el rojo y el púrpura potencian tu fuerza interior y refuerzan la confianza personal.

SERPIENTE

El negro, el violeta y los tonos vino conectan con tu intuición y profundizan la claridad interna.

CABALLO

El azul claro, el verde lima y el naranja favorecen el dinamismo sin perder frescura ni optimismo.

CABRA

El crema, la lavanda y el verde agua acompañan procesos emocionales con delicadeza y equilibrio.

MONO

El amarillo, el blanco y el plateado estimulan la agilidad mental y la creatividad.

GALLO

El rojo, el cobre y el dorado refuerzan la seguridad personal y el reconocimiento del esfuerzo.

PERRO

El azul oscuro, el verde oliva y los tonos tierra aportan firmeza, coherencia y protección.

CERDO

El rosa, el celeste y el verde claro suavizan el ánimo y favorecen una energía más amable.

Estas sugerencias no se limitan únicamente a la vestimenta del inicio del ciclo, también pueden integrarse en la decoración del hogar o en accesorios personales para acompañar los primeros días con una energía más armónica.

Especialistas en astrología y feng shui coinciden en que más allá del aspecto visual, la intención al elegir los colores es clave, ya que actúa como un canal para atraer bienestar, prosperidad y equilibrio emocional, valores centrales dentro de la tradición china.

¿Cuál es la relevancia de los colores durante el Año Nuevo Chino?

Dentro de la tradición china, los colores poseen una carga simbólica ancestral. El rojo, por ejemplo, se vincula con la prosperidad, la felicidad y la protección frente a influencias negativas, mientras que el dorado representa bienestar material y abundancia; de ahí su presencia constante en los adornos del Año Nuevo Lunar.

De igual forma, los tonos recomendados para cada signo del horóscopo chino buscan armonizar con la energía del año en curso. En 2026, estas combinaciones cromáticas permiten equilibrar la fuerza del Caballo de Fuego, un ciclo marcado por intensidad y expansión que puede aprovecharse mejor cuando se orienta con propósito.

YC