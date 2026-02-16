Miércoles de Ceniza 2026: Tradición católica en México

Falta muy poco para el Miércoles de Ceniza que en este 2026 será este 18 de febrero, y gran parte de la población mexicana católica ya se encuentran preparando para esta fecha y por consiguiente el próximo periodo de cuaresma, antesala de la Semana Santa.

Este periodo impulsa a familias y creyentes de todo el país a organizar y participar en las celebraciones religiosas, actividades culturales, entre otras.

¿Qué es el miércoles de ceniza?

Este día, creyentes de la religión católica acuden a misa para recibir una cruz de ceniza en la frente como señal de arrepentimiento, humildad y mortalidad.

Suele ser costumbre decir una oración posterior al recibimiento de la ceniza; sin embargo, cada vez se vuelve más común que padres o sacerdotes se coloquen en lugares concurridos para poner la ceniza a gente ocupada, o simplemente asistir a la iglesia para recibir la ceniza, si no hay tiempo de acudir a misa.

El Miércoles de Ceniza es el primer día de la Cuaresma y marca el inicio de 40 días de reflexión, oración, ayuno y/o abstinencia antes de la Semana Santa.

Representa un periodo de penitencia y también se considera un llamado a la conversión interior —proceso profundo de transformación mental, emocional y espiritual— y al recuerdo de que la vida terrenal es pasajera, simbolizado por la frase "polvo eres y en polvo te convertirás".

Dicho periodo antecede a la celebración de la Pascua y destaca por la variedad de misas y actividades religiosas especiales que las comunidades católicas suelen organizar.

Las cenizas utilizadas este día provienen de la quema de palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, y en general, inaugura el periodo de introspección, oración y caridad, que prepara a los creyentes para la Semana Santa.

Este 2026 el Calendario de Cuaresma, que varía dependiendo del año, queda de la siguiente manera:

Miércoles de ceniza: 18 de febrero

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril

