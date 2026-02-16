Starbucks presenta nuevo Bearista Hugger: Fecha de lanzamiento, precio y cómo conseguirlo

Los amantes de Starbucks ahora podrán decorar sus bebidas con un nuevo accesorio que se suma a las colecciones del característico osito de la compañía, el Bearista.

De acuerdo con una publicación reciente de la marca, muy pronto el nuevo Bearista Hugger e stará disponible en todas sus sucursales para que, con la compra de una bebida fría participante, puedas llevarte este tierno peluche que se sujetará a tu vaso.

¿Qué es un Bearista Hugger?

El Bearista Hugger es una tendencia que se ha implementado en distintas cafeterías durante los últimos meses , y ahora Starbucks trae su propia versión para comercializarla durante el mes del amor.

Este accesorio consiste en un pequeño oso de peluche que puede sujetarse al vaso o termo y que, gracias a su diseño, parece rodearlo con sus brazos en forma de abrazo. En los adelantos compartidos por la empresa, se aprecia un osito color café claro, de tamaño similar al de un vaso mediano, vestido con un atuendo inspirado en el uniforme de los baristas de la compañía.

Imagen de carácter ilustrativo. La presentación final del producto puede variar. CHATGPT

¿Cuándo estará disponible el Bearista Hugger en Starbucks?

La cadena confirmó que el nuevo osito estará disponible a partir del miércoles 18 de febrero con la compra de un frappuccino grande o venti , más $149 pesos mexicanos.

Los peluches estarán limitados a solo 65 piezas por sucursal , por lo que podrían agotarse rápidamente. Se recomienda acudir temprano para asegurar uno.

Las bebidas participantes incluyen las siguientes recetas:

Café Frappuccino

Espresso Frappuccino

Mocha Frappuccino

Mocha Blanco Frappuccino

Caramel Frappuccino

Java Chip Frappuccino

Chocolate Blanco Frappuccino

Chocolate Mexicano Frappuccino

Pistache Frappuccino

Pistache Mocha Blanco Frappuccino

Fresa Cream Frappuccino

Chocolate Cream Frappuccino

Vainilla Cream Frappuccino

Chai Cream Frappuccino

Matcha Cream Frappuccino

Cajeta Cream Frappuccino

Cinnamon Dolce Cream Frappuccino

Cookies and Cream Frappuccino

Cajeta Frappuccino

Cinnamon Dolce Frappuccino

Brown Sugar Strato Frappuccino

Salted Caramel Mocha Strato Frappuccino

Fresa Matcha Strato Frappuccino

Berry Yogurt Frappuccino

Piña Coco Yogurt Frappuccino

La promoción no es válida ni acumulable con otras ofertas y no estará disponible en servicios de delivery ni Pick Up.

Para conseguir el osito, basta con solicitarlo al cajero al finalizar tu orden y realizar el pago correspondiente. La promoción está sujeta a disponibilidad del producto.

Con esta edición especial, Starbucks apuesta nuevamente por los artículos coleccionables que combinan la experiencia de consumo con un toque decorativo y temático. El Bearista Hugger no solo busca acompañar las bebidas favoritas de los clientes, sino convertirse en un accesorio atractivo para quienes disfrutan sumar piezas exclusivas a su colección.

