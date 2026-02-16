Miércoles de Ceniza 2026: ¿Qué alimentos están prohibidos en esta fecha?

Con el inicio de la Cuaresma este miércoles 18 de febrero de 2026, miles de familias que practican la fe católica modifican sus hábitos alimenticios como parte de una tradición que simboliza reflexión, penitencia y preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

Aunque no se trata de una prohibición permanente durante los 40 días que dura este periodo litúrgico, sí existen normas específicas para fechas determinadas, particularmente el Miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y el Viernes Santo.

¿Qué alimentos no se pueden consumir?

De acuerdo con las disposiciones de la Iglesia Católica, en los días de abstinencia se evita el consumo de carne proveniente de animales terrestres. Esto incluye:

Res

Cerdo

Pollo

Borrego

Cabrito

Y cualquier otra carne roja o blanca de origen terrestre, la abstinencia aplica en las siguientes fechas de 2026:

Miércoles de Ceniza: 18 de febrero

Viernes de Cuaresma: del 20 de febrero al 27 de marzo

Viernes Santo: 3 de abril

En contraste, el pescado y los mariscos sí están permitidos , razón por la que durante esta temporada aumentan los platillos a base de atún, camarón, mojarra, bacalao o ceviche en muchos hogares y restaurantes.

¿Están prohibidos todos los productos de origen animal?

No. La norma tradicional no prohíbe el consumo de huevo, leche, queso ni otros derivados lácteos. Tampoco existe restricción formal sobre alimentos procesados. Sin embargo, algunos fieles deciden voluntariamente ampliar el sacrificio y prescindir de ciertos productos como acto personal de devoción.

¿Qué significa el ayuno?

Además de la abstinencia de carne, el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son considerados días de ayuno. Esto implica que las personas entre 18 y 59 años pueden realizar:

Una comida fuerte al día.

Dos comidas ligeras que no equivalgan a una completa.

Ni la abstinencia ni el ayuno aplican a menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con problemas de salud.

Más allá de la comida

La Cuaresma no se limita únicamente a la alimentación. La tradición invita también a practicar la oración, la caridad y la reflexión personal. Para muchos creyentes, evitar la carne es un gesto simbólico que recuerda el sacrificio de Jesús y busca fomentar la disciplina y la solidaridad.

Cabe señalar que estas disposiciones son propias de la práctica católica y no representan una obligación civil, sino un acto voluntario de fe para quienes deciden observar esta tradición religiosa.

TG