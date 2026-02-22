Después de superar una gripe o un resfriado fuerte, muchas personas notan que la tos continúa durante días o incluso semanas. Aunque puede resultar molesta y generar preocupación, en la mayoría de los casos tiene una explicación médica y no significa que la infección siga activa.

La gripe es una enfermedad respiratoria causada por un virus que inflama las vías aéreas. Cuando los síntomas principales como fiebre, dolor muscular y congestión desaparecen, el sistema respiratorio aún puede estar irritado.

Inflamación residual en las vías respiratorias

Uno de los motivos más comunes de la tos persistente es la inflamación que queda en los bronquios. El virus provoca irritación en la mucosa respiratoria, y esta sensibilidad puede mantenerse aun cuando el organismo ya eliminó la infección.

Esa inflamación hace que el reflejo de la tos se active con mayor facilidad ante estímulos leves como aire frío, polvo o cambios de temperatura.

Exceso de mucosidad

Durante la gripe, el cuerpo produce más moco como mecanismo de defensa. En algunos casos, esa producción no se normaliza de inmediato. La sensación de flema en la garganta o en el pecho puede provocar tos continua, especialmente al acostarse. Este tipo de tos suele empeorar por la noche o al despertar.

Hiperreactividad bronquial

Algunas personas desarrollan una mayor sensibilidad en los bronquios después de una infección viral. Esto se conoce como hiperreactividad bronquial postviral. No significa necesariamente que exista asma, pero sí que las vías respiratorias reaccionan de manera exagerada ante estímulos que antes no causaban molestias. En estos casos, la tos puede prolongarse entre tres y ocho semanas.

Aunque la congestión haya mejorado, puede persistir el llamado goteo postnasal. Esto ocurre cuando pequeñas cantidades de secreción descienden desde la nariz hacia la garganta, lo que estimula el reflejo de la tos. Es frecuente que la persona sienta carraspeo constante o irritación en la parte posterior de la garganta.

¿Cuándo consultar al médico?

Si la tos dura más de ocho semanas, se acompaña de dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre persistente o expulsión de sangre, es importante buscar atención médica. Estos síntomas podrían indicar una complicación o una infección diferente.

En la mayoría de los casos, la tos posterior a la gripe es temporal y forma parte del proceso de recuperación del sistema respiratorio.

Recuperación progresiva

Descansar, mantenerse hidratado y evitar irritantes como el humo del tabaco puede ayudar a que las vías respiratorias se recuperen más rápido. La tos suele disminuir gradualmente a medida que la inflamación desaparece.

Aunque resulte incómoda, la tos persistente después de la gripe suele ser una reacción normal del organismo mientras termina de sanar.

