¿Cuál es la mejor carne para la birria de res?

Cuando hablamos de birria es imposible no imaginar la combinación de un caldo picosito con la carne jugosa. Y no es necesario ir a un restaurante caro para disfrutar su sabor, ya que desde la comodidad de tu casa puedes prepararla.

¿De dónde es la birria?

Este platillo es originario de Jalisco y es uno de los favoritos en el país, pues fusiona tradición, sabor y una técnica sencilla de replicar desde el tiempo de nuestros ancestros. Pero detrás de cada bocado hay un secreto: la carne. Te decimos qué corte es el de mejor calidad.

Este platillo mexicano es más que un manjar, pues tiene un valor importante en lo cultural y gastronómico. Se originó en Jalisco, específicamente en el municipio de Cocula, como parte del intercambio entre la cocina indígena y la influencia española.

Y aunque apareció en el siglo XVI, hoy la birria se disfruta en fiestas, bodas, cumpleaños o para aliviar la resaca después de una noche de copas. Sin duda alguna es uno de los platillos preferidos de la cocina mexicana.

¿Cuál es la mejor carne para birria?

Aunque cada región le da su toque, la clave para cocinar una auténtica birria jalisciense es la carne, misma que debe absorber el adobo y deshacerse en cada bocado.

Y por si te lo preguntabas el chambarete de res es la mejor opción para preparar la birria. Eso sí, la receta original indica que debe marinarse con una mezcla de chiles guajillo, ancho y cascabel, así como una pizca de orégano, comino y laurel.

De acuerdo con un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, este platillo "se ha adoptado con variaciones en el tipo de carne y el método de cocción. Así que puede ser de chivo, borrego o res, mientras puede cocinarse tatemada, en olla o pozo".

Según el diccionario Larousse Cocina, lo importante es que la carne tenga buen "marmoleo" de grasa, pues esto asegura un caldo rico y con consistencia.

Ahora ya sabes el secreto de cual es la mejor carne para la birria de res, es hora de prepararla y disfrutar.

