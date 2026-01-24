¿Cómo saber la edad de tu gatito?

Saber cuántos años tiene un gato de manera aproximada es más importante de lo que parece, ya que de ello dependen decisiones clave para su cuidado, como la dieta adecuada, el esquema de vacunación, los periodos de desparasitación y el momento oportuno para la esterilización.

De acuerdo con el Hospital Veterinario Gattos, un centro especializado en medicina felina ubicado en Madrid, calcular la edad de un felino requiere analizar diversos rasgos físicos en conjunto, ya que ningún signo por sí solo ofrece una estimación precisa .

Te recomendamos: Razas de perro perfectas para vivir en una casa pequeña

Esta guía reúne los principales criterios utilizados por veterinarios para ayudar a cuidadores, rescatistas y protectoras a identificar la etapa de vida de un gato, especialmente durante sus primeros meses.

Durante las primeras semanas, los cambios en el cuerpo del gatito son rápidos y evidentes. De acuerdo con Gattos, los ojos y la dentición son dos de los indicadores más confiables.

Entre los 0 y 4 días de vida, los gatitos mantienen los ojos completamente cerrados, no presentan dientes y, en algunos casos, aún conservan el cordón umbilical.

Entre los 7 y 9 días comienza la apertura parcial de los ojos, mientras que entre los 10 y 20 días ya se observan completamente abiertos, aunque todavía sin presencia dental.

La dentición ofrece pistas aún más precisas. Los primeros dientes de leche aparecen entre las 2 y 3 semanas. Hacia las 8 semanas, la dentición temporal suele estar completa.

A partir de los 3 meses inicia el recambio a dientes permanentes, comenzando por los incisivos y seguido por caninos, premolares y molares hasta los 6 meses. Revisar suavemente la boca del gato permite identificar si existen piezas temporales o definitivas.

El color de los ojos también orienta. Todos los gatitos nacen con ojos azulados. La pigmentación comienza alrededor de la cuarta semana y el color definitivo se define entre los 3 y 4 meses, de acuerdo con la Asociación Americana de Veterinarios Felinos.

Edad del gato Equivalente en años humanos Etapa de vida felina

1 mes

1 año Neonato

3 meses

5 años Gatito 6 meses

10 años Gatito 1 año

15 años Adolescente 2 años

24 años Adulto joven 3 años

28 años Adulto 4 años

32 años Adulto 5 años

36 años Adulto 6 años

40 años Adulto 7 años

44 años Adulto maduro 8 años

48 años Adulto maduro 9 años

52 años Adulto maduro 10 años

56 años Adulto mayor 11 años

60 años Adulto mayor 12 años 64 años Adulto mayor 13 años

68 años Adulto mayor 14 años

72 años Adulto mayor 15 años

76 años Adulto mayor 16 años

80 años Adulto mayor 17 años

84 años Adulto mayor 18 años

88 años Adulto mayor 19 años

92 años Adulto mayor

De acuerdo con la American Association of Feline Practitioners y el Hospital Veterinario Gattos, los gatos envejecen más rápido durante sus dos primeros años de vida. A partir de ese momento, cada año felino equivale aproximadamente a cuatro años humanos, aunque esto puede variar según la salud, la genética y el estilo de vida del animal.

Una vez estimada la edad, es posible ajustar los cuidados. Durante las primeras dos semanas, los gatitos requieren temperatura constante, leche maternizada cada pocas horas y estimulación para orinar y defecar. Entre las 2 y 4 semanas inicia la transición a papilla y un proceso temprano de socialización.

De las 4 a las 8 semanas se recomienda introducir el arenero, ofrecer alimentación semisólida y fomentar el juego con humanos. A partir de las 8 semanas, según la World Small Animal Veterinary Association, pueden comenzar los esquemas de vacunación, la desparasitación regular y el uso de alimento específico para gatitos.

Uno de los errores más comunes es basarse únicamente en el peso o en el hecho de que el gato camine o coma solo. Estos factores pueden variar según el contexto del rescate y no reflejan con exactitud la edad real.

Por ello, los especialistas insisten en evaluar varios signos y, ante cualquier duda, acudir a un veterinario con experiencia en felinos.

Estimar correctamente la edad de tu gato te permitirá acompañarlo mejor en cada etapa de su vida, adaptar sus cuidados y asegurar un desarrollo sano desde el inicio.

NA