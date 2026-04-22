Quedarte con poco combustible y encontrar solo una opción en la gasolinera es más común de lo que parece. Muchos conductores se preguntan si pasa algo grave al combinar gasolina Magna y Premium en el tanque. La respuesta corta es: en la mayoría de los casos, no ocurre una falla inmediata. Sin embargo, sí existen diferencias importantes que conviene conocer para cuidar el motor, evitar gastos innecesarios y usar el combustible adecuado según el tipo de vehículo.

Magna y Premium: ¿cuál es la diferencia real?

La principal diferencia entre ambas gasolinas está en el octanaje, es decir, la capacidad del combustible para resistir la detonación prematura dentro del motor. En México, generalmente:

Magna = menor octanaje

Premium = mayor octanaje

Un mayor octanaje ayuda especialmente a motores con mayor compresión, turboalimentados o diseñados para alto rendimiento. Esto no significa que la Premium “tenga más potencia” automáticamente en todos los autos. Si cargas parte de Magna y parte de Premium, el resultado es una mezcla con octanaje intermedio. Para la mayoría de autos de uso diario, esto no representa un problema mecánico inmediato.

En la práctica puede pasar esto:

El motor seguirá funcionando normalmente

No se dañará por una mezcla ocasional

La computadora del auto puede ajustar encendido y combustión

Probablemente no notarás gran diferencia al manejar

Es decir, si un día completaste el tanque con una distinta a la habitual, normalmente no hay motivo para alarmarse.

CANVA

¿Puede dañar el motor?

En condiciones normales, mezclar Magna y Premium no daña el motor por sí solo. Lo importante no es mezclar, sino usar constantemente un combustible inadecuado para un vehículo que requiere octanaje específico.

Ejemplo: Si tu coche fue diseñado para usar Premium y siempre usas Magna, podrían presentarse:

Cascabeleo o golpeteo del motor

Menor rendimiento

Pérdida de potencia

Menor eficiencia

Ajustes forzados del sistema de encendido

Pero una mezcla ocasional rara vez genera un daño serio inmediato.

¿Y si mi coche usa Magna normalmente?

Si tu vehículo recomienda Magna y cargas Premium, generalmente tampoco pasa nada malo.

Lo que suele pasar es esto:

El auto funcionará normal

Tal vez no sentirás ninguna mejora real

Gastarás más dinero sin gran beneficio

En muchos motores comunes no se aprovecha el octanaje extra

¿Cómo saber cuál debes usar?

La mejor respuesta está en el manual del propietario. Ahí el fabricante indica el octanaje recomendado.

Busca frases como:

Combustible recomendado

Octanaje mínimo requerido

Gasolina sin plomo recomendada

Eso vale más que cualquier mito de gasolinera. Lo importante no es evitar mezclar a toda costa, sino usar de forma habitual la gasolina correcta para tu motor. Si un día combinaste Magna y Premium porque no había otra opción, puedes estar tranquilo en la mayoría de los casos. No es una emergencia mecánica.

Lo más inteligente a largo plazo es seguir la recomendación del fabricante, cuidar mantenimientos y no pagar de más por combustible que tu coche quizá ni necesita.

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