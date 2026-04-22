Miércoles, 22 de Abril 2026

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Cómo usar las uvas para el "pre-entreno" de forma efectiva al ejercitarte

Las uvas son una muy buena opción preentreno, especialmente cuando necesitas energía rápida, algo fácil de digerir y práctico antes de una rutina intensa de gimnasio

Por: Brenda Barragán

No son mágicas ni reemplazan una buena dieta, pero usadas correctamente pueden darte ese impulso necesario para rendir mejor. CANVA

No son mágicas ni reemplazan una buena dieta, pero usadas correctamente pueden darte ese impulso necesario para rendir mejor. CANVA

Si buscas un snack rápido antes de entrenar fuerte, las uvas pueden ser una opción más poderosa de lo que muchos creen. Son prácticas, ligeras y contienen azúcares naturales que el cuerpo puede usar como combustible casi inmediato antes de una rutina intensa en el gimnasio. Cuando se acerca una sesión pesada de pierna, espalda, cross training o cardio exigente, muchas personas necesitan energía sin sentirse pesadas.

¿Por qué las uvas pueden ayudarte antes de entrenar?

Las uvas contienen principalmente carbohidratos simples, especialmente glucosa y fructosa. Esto significa que el cuerpo puede digerirlas relativamente rápido y convertirlas en energía utilizable en poco tiempo. Antes del ejercicio, los carbohidratos son la fuente preferida de energía del organismo, especialmente en rutinas de alta intensidad o con pesas.

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Beneficios principales:

  • Energía rápida por sus azúcares naturales
  • Fáciles de digerir si se consumen en porciones moderadas
  • Hidratación extra, ya que contienen mucha agua
  • Prácticas y portátiles, ideales para llevar al gimnasio
  • Aportan antioxidantes como resveratrol y vitamina C
 CANVA
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¿Sirven para una rutina pesada?

Sí, pueden servir, especialmente si las comes entre 30 y 60 minutos antes de entrenar. Son útiles cuando necesitas un empujón de energía pero no tienes tiempo para una comida completa. Por ejemplo, si vas a hacer:

  • Pierna pesada
  • Espalda con cargas altas
  • HIIT
  • CrossFit
  • Rutina larga de hipertrofia
  • Cardio intenso

Las uvas pueden darte combustible rápido, sobre todo si llegas con hambre o han pasado varias horas desde tu última comida.

¿Cuántas uvas comer antes de entrenar?

Depende de tu tamaño corporal y tolerancia digestiva, pero una referencia sencilla es:

  • Pequeño snack: 15 a 20 uvas
  • Moderado: 1 taza aprox.
  • Mayor demanda energética: combinar con otra fuente de carbohidrato o proteína ligera
  • No necesitas excederte. Comer demasiadas justo antes de entrenar podría causar pesadez en algunas personas.

¿Son mejores que un preentreno?

Depende del objetivo. Las uvas no reemplazan necesariamente un suplemento pre-workout, pero sí pueden ser una alternativa natural si lo que buscas es energía rápida sin estimulantes. Muchas personas incluso combinan una porción de fruta con café o con su estrategia habitual. Si entrenas a las 6:00 o 7:00 am y no te entra una comida completa, unas uvas pueden ser una opción ligera y rápida.

Te ayudan a no entrenar completamente vacío y pueden mejorar sensaciones en la sesión.

¿Tienen desventajas?

  • No aportan mucha proteína
  • Si solo comes uvas quizá no baste para entrenamientos largos
  • En exceso pueden caer pesadas
  • No sustituyen una alimentación completa

La mejor forma de usarlas si tu rutina será muy pesada, puedes combinarlas con:

  • Yogur griego
  • Avena ligera
  • Plátano
  • Tostada con crema de cacahuate
  • Batido de proteína ligero
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Las uvas son una muy buena opción preentreno, especialmente cuando necesitas energía rápida, algo fácil de digerir y práctico antes de una rutina intensa de gimnasio. No son mágicas ni reemplazan una buena dieta, pero usadas correctamente pueden darte ese impulso necesario para rendir mejor. Si entrenas pesado y nunca las has probado antes del gym, podrían sorprenderte.

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