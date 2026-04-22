Elegir un perro cuando hay niños en casa no se trata solo de buscar una mascota bonita. La decisión implica pensar en temperamento, paciencia, energía, tamaño y facilidad de convivencia. Algunas razas destacan por ser nobles, juguetonas y protectoras, convirtiéndose en excelentes compañeros para los más pequeños.Un perro puede enseñar a los niños valores como la responsabilidad, la empatía y el respeto por los animales. Además, muchas familias encuentran en su mascota una fuente constante de alegría y compañía. Sin embargo, no todas las razas tienen el mismo carácter, por eso es importante elegir bien.Si estás pensando en sumar un nuevo integrante de cuatro patas a tu hogar, aquí te presentamos el Top 5 de perros que debes considerar si tienes niños en casa.El Golden Retriever es uno de los perros más recomendados para hogares con niños. Su carácter amigable, inteligencia y paciencia lo convierten en una opción casi ideal. Es una raza muy sociable, disfruta jugar durante horas y suele llevarse bien con adultos, niños e incluso otras mascotas. También destaca por su facilidad para aprender órdenes y rutinas. Si tienes espacio y tiempo para paseos diarios, este perro puede convertirse en el mejor amigo de tus hijos.El Labrador Retriever es otro clásico entre las familias. Tiene mucha energía, es cariñoso y adora convivir con personas. Es ideal para niños activos, ya que disfruta correr, jugar en el jardín o acompañar actividades al aire libre. Además, suele ser paciente y protector. Su personalidad equilibrada lo hace una excelente opción para hogares donde siempre hay movimiento.Si buscas un perro de tamaño mediano y muy divertido, el Beagle puede ser perfecto. Es curioso, juguetón y suele crear vínculos fuertes con la familia. Tiene energía suficiente para entretener a los niños, pero sin ser demasiado grande. Su tamaño también lo vuelve más manejable para casas pequeñas o departamentos amplios. Eso sí, necesita paseos y estimulación mental para mantenerse feliz.El Poodle (o caniche) es una raza muy inteligente y fácil de entrenar. Existen tamaños pequeño, mediano y grande, lo que permite elegir según el espacio del hogar. Muchos padres lo consideran una gran opción porque aprende rápido, es afectuoso y se adapta bien a la rutina familiar. Además, suele soltar menos pelo que otras razas, algo que muchas familias valoran.El Boxer sorprende a quienes no lo conocen bien. Aunque luce fuerte e imponente, suele ser extremadamente cariñoso con los niños. Es juguetón, leal y muy protector con su familia. Tiene mucha energía, por lo que necesita ejercicio constante y tiempo de convivencia. En hogares activos, puede ser un compañero fantástico.Más allá de la raza, cada perro tiene su propia personalidad. También influyen factores como socialización, educación, cuidados y el trato que recibe en casa. Antes de adoptar o comprar, piensa en:Tener un perro y niños en casa funciona mejor cuando ambos aprenden a convivir. Los pequeños deben entender que no se molesta al animal mientras come, duerme o descansa. Con supervisión, paciencia y cariño, un perro puede convertirse en uno de los recuerdos más bonitos de la infancia.Muchos perros mestizos en refugios tienen temperamentos nobles y amorosos, ideales para familias. A veces, el mejor compañero no está en una raza famosa, sino esperando una segunda oportunidad.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB