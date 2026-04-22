Elegir un perro cuando hay niños en casa no se trata solo de buscar una mascota bonita. La decisión implica pensar en temperamento, paciencia, energía, tamaño y facilidad de convivencia. Algunas razas destacan por ser nobles, juguetonas y protectoras, convirtiéndose en excelentes compañeros para los más pequeños.

Un perro puede enseñar a los niños valores como la responsabilidad, la empatía y el respeto por los animales. Además, muchas familias encuentran en su mascota una fuente constante de alegría y compañía. Sin embargo, no todas las razas tienen el mismo carácter, por eso es importante elegir bien.

Si estás pensando en sumar un nuevo integrante de cuatro patas a tu hogar, aquí te presentamos el Top 5 de perros que debes considerar si tienes niños en casa.

Golden Retriever, el favorito de las familias

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El Golden Retriever es uno de los perros más recomendados para hogares con niños. Su carácter amigable, inteligencia y paciencia lo convierten en una opción casi ideal. Es una raza muy sociable, disfruta jugar durante horas y suele llevarse bien con adultos, niños e incluso otras mascotas. También destaca por su facilidad para aprender órdenes y rutinas. Si tienes espacio y tiempo para paseos diarios, este perro puede convertirse en el mejor amigo de tus hijos.

Labrador Retriever, energía y ternura en un solo paquete

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El Labrador Retriever es otro clásico entre las familias. Tiene mucha energía, es cariñoso y adora convivir con personas. Es ideal para niños activos, ya que disfruta correr, jugar en el jardín o acompañar actividades al aire libre. Además, suele ser paciente y protector. Su personalidad equilibrada lo hace una excelente opción para hogares donde siempre hay movimiento.

Beagle, pequeño pero lleno de alegría

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Si buscas un perro de tamaño mediano y muy divertido, el Beagle puede ser perfecto. Es curioso, juguetón y suele crear vínculos fuertes con la familia. Tiene energía suficiente para entretener a los niños, pero sin ser demasiado grande. Su tamaño también lo vuelve más manejable para casas pequeñas o departamentos amplios. Eso sí, necesita paseos y estimulación mental para mantenerse feliz.

Poodle, inteligente y adaptable

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El Poodle (o caniche) es una raza muy inteligente y fácil de entrenar. Existen tamaños pequeño, mediano y grande, lo que permite elegir según el espacio del hogar. Muchos padres lo consideran una gran opción porque aprende rápido, es afectuoso y se adapta bien a la rutina familiar. Además, suele soltar menos pelo que otras razas, algo que muchas familias valoran.

Boxer, protector y juguetón

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El Boxer sorprende a quienes no lo conocen bien. Aunque luce fuerte e imponente, suele ser extremadamente cariñoso con los niños. Es juguetón, leal y muy protector con su familia. Tiene mucha energía, por lo que necesita ejercicio constante y tiempo de convivencia. En hogares activos, puede ser un compañero fantástico.

Qué debes considerar antes de elegir

Más allá de la raza, cada perro tiene su propia personalidad. También influyen factores como socialización, educación, cuidados y el trato que recibe en casa. Antes de adoptar o comprar, piensa en:

Espacio disponible en casa

Tiempo para paseos y juegos

Presupuesto para alimento y veterinario

Edad de los niños

Nivel de energía familiar

Tener un perro y niños en casa funciona mejor cuando ambos aprenden a convivir. Los pequeños deben entender que no se molesta al animal mientras come, duerme o descansa. Con supervisión, paciencia y cariño, un perro puede convertirse en uno de los recuerdos más bonitos de la infancia.

Muchos perros mestizos en refugios tienen temperamentos nobles y amorosos, ideales para familias. A veces, el mejor compañero no está en una raza famosa, sino esperando una segunda oportunidad.

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