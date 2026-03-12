Flores amarillas: Qué día se entregan y cuál es su significado real

Las flores amarillas se regalan tradicionalmente el 21 de marzo, fecha que coincide con el inicio de la primavera en gran parte del hemisferio norte, incluido México. Con el paso del tiempo, esta práctica se volvió especialmente popular entre los jóvenes y comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales. Hoy en día, muchas personas esperan ese día para regalar o recibir flores amarillas como un gesto simbólico de cariño, amor o amistad.

Aunque actualmente la tradición circula ampliamente en plataformas digitales como TikTok e Instagram, su origen moderno se asocia con la telenovela juvenil argentina Floricienta, estrenada en 2004. En la historia, la protagonista soñaba con recibir flores amarillas de la persona que amaba, ya que para ella representaban la llegada de un amor verdadero y la esperanza de que ese sentimiento fuera correspondido. Con el tiempo, esa escena se volvió un símbolo romántico que trascendió la ficción.

A partir de esa referencia cultural, la costumbre se transformó en una tendencia que cada año cobra fuerza durante el inicio de la primavera. Regalar flores amarillas comenzó a interpretarse como una forma de expresar sentimientos positivos, ya sea hacia una pareja, un amigo o un familiar. Incluso hay quienes deciden comprarlas para sí mismos como un recordatorio de optimismo y nuevos comienzos.

El color amarillo, además, posee un simbolismo especial dentro del lenguaje de las flores. Se asocia con la alegría, la energía, la esperanza y la prosperidad. Por esta razón, las flores de este color suelen relacionarse con momentos de renovación y con la idea de abrir una nueva etapa llena de oportunidades.

En algunos países del hemisferio sur también se adoptó la costumbre de regalar flores amarillas el 21 de septiembre, fecha que marca el comienzo de la primavera en esa región del mundo. Sin embargo, en México y en buena parte de América Latina la fecha que más se reconoce es la del 21 de marzo, cuando muchas personas celebran el inicio de la estación regalando este tipo de flores como un gesto simbólico cargado de significado.

