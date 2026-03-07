Mercurio retrógrado: Qué es y por qué traerá caos hasta marzo 20

“Mercurio retrógrado” es un concepto popular que ha inundado las redes sociales, ¿Pero de qué se trata exactamente?

Este fenómeno se volvió tendencia en redes, ya que se ha advertido que el planeta estará en "retroceso" desde el pasado 26 de febrero al 20 de marzo . Por lo que las y los creyentes de la astrología recomiendan estar atentos a los efectos de desorganización, falta de comunicación y encuentros sorpresa con el pasado que puedan surgir.

Este término ha cobrado relevancia gracias a quienes creen en la astrología y quieren prevenir a las demás personas de sus "efectos"; si no sabes a qué se refiere, aquí te explicamos todo.

¿A qué se refiere la expresión “Mercurio retrógrado”?

De acuerdo con el portal especializado en el tema, Star Walk, en la astronomía, Mercurio retrógrado es un fenómeno en el que parece que el planeta más pequeño de nuestro Sistema Solar se mueve en el sentido opuesto a la dirección de su trayectoria natural. Sucede tres o cuatro veces al año y suele tener una duración de alrededor de tres semanas.

"Este movimiento retrógrado es cuando un planeta parece invertir su dirección habitual en el cielo con respecto a las estrellas de fondo y empieza a moverse 'hacia atrás' durante un tiempo" , dice el portal.

Puede sucederle a cualquier planeta y, en realidad, este movimiento "retrógrado" no es real . Es únicamente una ilusión; un efecto visual que se da por la diferencia de velocidad y distancia en las órbitas de los demás astros.

Ahora bien, para la astrología —la disciplina o creencia de que el movimiento de los astros influye en la personalidad de las personas—, Mercurio retrógrado es todo un fenómeno, el cual hay que tomar con precaución.

Según esta pseudociencia, Mercurio es el planeta que rige la comunicación, el intelecto, la mente racional, la tecnología, la memoria, el aprendizaje, el transporte y los viajes cortos; por lo que, durante el periodo en el que se encuentra en retrógrado, se dice que estas áreas de la vida pueden verse afectadas o empapadas de caos .

Aunque para la astronomía y la ciencia, este fenómeno no afecta en lo absoluto, mucha gente admite sí sentir cambios, como dificultades para conectar y comunicarse, o cometer errores inesperados e inusuales. Incluso, es posible que alguna vez hayas escuchado a alguien echarle la culpa a Mercurio retrógrado tras un evento desafortunado en sus vidas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA