Esta es una de las grandes soluciones que existen para curar la cruda

A todo mundo le ha sucedido una noche en que la mano levanta más tragos de los que debería. Y eso no está mal hasta que llega el día de mañana y la resaca parece acercarte a la fatalidad. Y como el malestar es tan largo como la noche, quizá debas escuchar lo que las "abuelitas" tienen qué decir acerca de estos males.

En cada país se tiene una receta original para resolver este problema milenario, para los desagradables malestares de una larga noche de copas. Por ejemplo, en Venezuela se suele tener preponderancia por la sopa de mondongo, una preparación a base de verduras; en Colombia se prefiere al ajiaco, con papas y pollo como sus aliados; en Bolivia eligen al cerdo, chile y comino para prepara su frisé.

El común denominador de estos platillos es una base robusta con proteínas y calorías; una tendencia a la comida caliente y compleja, además de condimentos potentes. En ese sentido, los médicos señalan que los platillos ricos en grasas son los mejores para prevenir el golpe del alcohol en el cuerpo. Sin embargo, para curar la resaca se puede recurrir a caldos, sin necesidad de que sean mucho más irritantes de lo que ya fue un consumo de alcohol.

¿Cuál podría ser una solución al malestar de la cruda?

El bienestar que provoca un plato caliente, cualquiera que sea su contenido, será un antídoto universal frente al malestar. Pero una buena elección para rellenar ese recipiente es el caldo de pollo; una preparación que, adicionada con arroz y vegetales, es una de las comidas más completas al acceso de la mayoría de las personas. Su equilibrio entre proteínas, grasas y cereales deberá ayudar al sufriente de resaca a remontar un día que parece imposible.

El caldo de pollo tendrá que ser acompañado de abundancia en líquidos rehidratantes y buscando evitar otros irritantes como el chile, café o productos que produzcan pesadez.

