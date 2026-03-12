Aunque el apéndice no es un órgano de función vital para el cuerpo, la apendicitis —una de sus principales afectaciones— siempre puede representar un dolor de cabeza y orillar a que el paciente requiera una cirugía de emergencia, así lo advierte José García Castillo, médico especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). ¿Por qué? Aquí te contamos los detalles.

Para empezar, el apéndice es un vestigio que se origina cuando se forma el intestino grueso o colon, tiene un aspecto de "bolsa" con una medida de entre seis y siete centímetros y un hueco al interior.

La apendicitis puede darse tanto por componentes genéticos, como por consumir accidentalmente semillas de algunas frutas y verduras. Debido a la susceptibilidad del apéndice, la capa interna de su mucosa se va inflamando —a menudo, por infecciones—, provocando el cierre de su conducto y el desarrollo de pus.

Su causa "puede ser porque un pequeño pedazo de materia fecal obstruye la luz del apéndice, o bien llegan parásitos como la amiba que pueden tapar y provocar la inflamación, además de otras causas como el ingerir semillas de jitomate, chile o guayaba que pueden ingresar y obstaculizar el área", explica García Castillo.

¿Cómo se siente y cómo trata una apendicitis?

Dolorosa, inoportuna y común; tan así que 1 de cada 100 habitantes la padecerá en algún momento, la única forma de curar una apendicitis es a través de un proceso quirúrgico. De acuerdo con cifras del IMSS, es la primera causa de intervenciones de urgencia.

Por lo regular, los pacientes con apendicitis se encuentran entre los 8 y los 30 años: el pico se casos se da en adolescentes, los niños pequeños tienden a ser los menos afectados.

El síntoma más característico es un dolor que inicia en la boca del estómago y, conforme pasan las horas, va en aumento y tiene un trayecto hasta la zona pélvica del lado derecho. Las molestias también pueden incluir vómito, fiebre, pérdida del apetito y malestar general en el paciente.

García Castillo enfatiza en estos casos que se debe acudir al médico ante las primeras manifestaciones, pues, de no atenderse con oportunidad, la apendicitis puede derivar en perforación inundando la cavidad abdominal y dando lugar a la peritonitis que puede llevar a la muerte al paciente.

El experto recomendó a la población mantener una dieta rica en fibra, así como beber por lo menos dos litros de agua al día con el fin de mejorar la función intestinal y disminuir las posibilidad de que este órgano sea obstaculizado con la acumulación residual de semillas, parásitos o heces fecales.

AO

