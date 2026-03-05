Cuando hablamos de tipos de personalidades hay una que sobresale por encima de todas. La personalidad narcisista, pero, ¿por qué?La etimología, como suele pasar, brinda la primera y más esclarecedoras de las respuestas. Pues, narcisista deriva de "Narciso" un personaje de la mitología griega de gran belleza y vanidad quien solía enamorar a quien lo viese. Tal fue el caso de la ninfa Eco, quien fuera condenada por la diosa Hera a repetir las últimas palabras de los otros, de manera que jamás pudo confesar su amor a Narciso. Tras la lenta y dolorosa muerte de Eco, la diosa de la venganza, Némesis, escuchó los vestigios de la voz de la ninfa y decidió castigar a Narciso, maldiciéndolo para que al mirar su reflejo en el claro de un río jamás pudiera apartarse de sí. Narciso fue orillado a venerarse hasta morir de hambre.De acuerdo con el Centro R&A Psicólogos de la Ciudad de México, el narcisismo es un rasgo de personalidad en el que una persona está excesivamente centrada en sí misma. Las personas con rasgos narcisistas suelen generar conflictos en sus relaciones: con la pareja, la familia o en el trabajo. Curiosamente, casi nunca buscan ayuda por sí mismas; más bien, quienes llegan a terapia suelen ser las personas afectadas por su comportamiento.En el fondo, el narcisismo funciona como una defensa frente a una profunda inseguridad, que se compensa con conductas manipuladoras, controladora y en algunos casos crueles y agresivas.Los especialistas en psicología suelen identificar algunos de los siguientes tipos de variantes:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO