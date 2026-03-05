Cuando hablamos de tipos de personalidades hay una que sobresale por encima de todas. La personalidad narcisista, pero, ¿por qué?

La etimología, como suele pasar, brinda la primera y más esclarecedoras de las respuestas. Pues, narcisista deriva de "Narciso" un personaje de la mitología griega de gran belleza y vanidad quien solía enamorar a quien lo viese. Tal fue el caso de la ninfa Eco, quien fuera condenada por la diosa Hera a repetir las últimas palabras de los otros, de manera que jamás pudo confesar su amor a Narciso.

Tras la lenta y dolorosa muerte de Eco, la diosa de la venganza, Némesis, escuchó los vestigios de la voz de la ninfa y decidió castigar a Narciso, maldiciéndolo para que al mirar su reflejo en el claro de un río jamás pudiera apartarse de sí. Narciso fue orillado a venerarse hasta morir de hambre.

¿Qué es el narcisismo?

De acuerdo con el Centro R&A Psicólogos de la Ciudad de México, el narcisismo es un rasgo de personalidad en el que una persona está excesivamente centrada en sí misma.

Las personas con rasgos narcisistas suelen generar conflictos en sus relaciones: con la pareja, la familia o en el trabajo. Curiosamente, casi nunca buscan ayuda por sí mismas; más bien, quienes llegan a terapia suelen ser las personas afectadas por su comportamiento.

En el fondo, el narcisismo funciona como una defensa frente a una profunda inseguridad, que se compensa con conductas manipuladoras, controladora y en algunos casos crueles y agresivas.

Señales comunes de una persona narcisista

Necesidad constante de admiración y reconocimiento.

Sensación exagerada de superioridad.

Falta de empatía hacia los demás.

Uso de las relaciones para obtener beneficios personales.

Gran habilidad para manipular emocionalmente.

Deseo de control, poder y estatus.

Reacciones intensas o agresivas ante críticas.

Tendencia a mentir o distorsionar la realidad.

Actitud arrogante y exigente.

Culpar a otros de sus propios defectos o errores.

¿Cuáles son los diferentes tipos de narcisismo?

Los especialistas en psicología suelen identificar algunos de los siguientes tipos de variantes:

Narcisista grandioso (el más visible)

Es el estereotipo clásico: arrogante, dominante y muy seguro de sí mismo en apariencia. Le gusta ser el centro de atención y no tolera la crítica.

Narcisista encubierto o vulnerable

Es más difícil de detectar. Se muestra como víctima, es muy sensible al rechazo y suele manipular de forma pasiva o indirecta.

Narcisista comunal

Se presenta como alguien altruista o muy comprometido con causas sociales, pero en realidad busca reconocimiento y admiración, así como un beneficio propio.

Narcisista antagónico

Se caracteriza por la competencia constante. Quiere demostrar que es mejor que los demás y puede ser conflictivo o agresivo para lograrlo.

Narcisista maligno

Es la forma más extrema. Combina rasgos narcisistas con comportamientos agresivos, manipuladores e incluso crueles.

