En los últimos años, la creatina se ha convertido en uno de los suplementos más utilizados por personas que practican ejercicio, especialmente en disciplinas relacionadas con el entrenamiento de fuerza. Sin embargo, su popularidad también ha generado dudas sobre sus posibles efectos en la salud, particularmente en relación con los riñones.

Diversos estudios dentro del campo de la Nutrición deportiva han analizado durante décadas si el consumo de creatina puede afectar la función renal. Los resultados, según investigadores y organismos especializados, ofrecen una respuesta más clara de lo que muchas personas imaginan.

Qué es la creatina y para qué se usa

La creatina es una sustancia que el cuerpo produce de forma natural y que se encuentra principalmente en los músculos. También puede obtenerse a través de alimentos como carnes y pescados. Su función principal es ayudar a producir energía durante esfuerzos físicos cortos e intensos.

Por esta razón, muchas personas recurren al suplemento conocido como Creatina para mejorar el rendimiento deportivo, aumentar la fuerza y favorecer el desarrollo muscular.

Lo que muestran los estudios científicos

Investigaciones realizadas en personas sanas indican que el consumo de creatina en dosis recomendadas no provoca daño renal. Diversos ensayos clínicos han evaluado la función de los riñones en individuos que utilizan este suplemento durante semanas o incluso meses, y no han encontrado alteraciones significativas en marcadores de salud renal.

Uno de los puntos que suele generar confusión es que la creatina puede elevar ligeramente los niveles de creatinina en la sangre. Este compuesto se utiliza comúnmente como indicador para evaluar el funcionamiento de los riñones.

No obstante, los especialistas explican que este aumento no necesariamente significa que exista un problema renal. En muchos casos, se debe simplemente a que el organismo metaboliza la creatina, lo que incrementa de forma natural la presencia de creatinina en los análisis.

En qué casos se recomienda precaución

Aunque la evidencia científica indica que el suplemento es seguro para la mayoría de las personas sanas, los expertos recomiendan tener precaución en ciertos casos.

Las personas que ya padecen enfermedades renales o problemas de salud relacionados con los riñones deberían consultar a un médico antes de consumir creatina. También se aconseja evitar dosis excesivas y seguir las recomendaciones de uso indicadas por profesionales de la salud o especialistas en nutrición deportiva.

La importancia de un consumo responsable

Otro aspecto importante es que el uso de suplementos debe formar parte de un enfoque más amplio de cuidado de la salud. La alimentación equilibrada, la hidratación adecuada y la supervisión médica son factores clave para evitar riesgos innecesarios.

Además, no todos los suplementos disponibles en el mercado cuentan con los mismos estándares de calidad, por lo que los especialistas recomiendan elegir productos confiables y certificados.

Hasta ahora, la evidencia científica señala que la creatina no daña los riñones en personas sanas cuando se consume en cantidades adecuadas. Sin embargo, como ocurre con cualquier suplemento, su uso debe ser responsable y, en caso de dudas o condiciones médicas previas, es recomendable buscar orientación profesional.

En este contexto, la investigación en el campo de la Nutrición deportiva continúa analizando los efectos de la creatina a largo plazo, aunque los datos actuales la posicionan como uno de los suplementos más estudiados y seguros dentro del ámbito del rendimiento físico.

