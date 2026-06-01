Lunes, 01 de Junio 2026

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El secreto mensual para frenar la fuga de dinero en tu billetera mes con mes

Frente a una inflación persistente que diluye el poder adquisitivo en este 2026, llegar a fin de mes sin la cuenta en ceros se ha convertido en el verdadero desafío financiero actual

Por: Brenda Barragán

Especialistas en Finanzas Personales sugieren que la revisión de las cuentas bancarias debe hacerse de manera semanal y no al final de cada periodo mensual. CANVA

Especialistas en Finanzas Personales sugieren que la revisión de las cuentas bancarias debe hacerse de manera semanal y no al final de cada periodo mensual. CANVA

La gestión del dinero ha cambiado drásticamente en los últimos años. Hoy en día, los consumidores se enfrentan a un entorno económico complejo que exige un control estricto de cada centavo.

Diversos analistas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) señalan que la falta de planeación es el principal enemigo de los ingresos familiares.

El fenómeno del gasto hormiga y las suscripciones digitales automatizadas merman los ingresos de los trabajadores sin que estos se den cuenta de forma inmediata.

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Por ello, especialistas en Finanzas Personales sugieren que la revisión de las cuentas bancarias debe hacerse de manera semanal y no al final de cada periodo mensual.

La estrategia de los expertos para proteger tus ingresos

Para entender el ¿qué? de esta situación, nos referimos a la implementación urgente de un plan de ahorro mensual estructurado y consciente.

El ¿quién? involucra directamente a los usuarios de la banca, trabajadores y familias que buscan optimizar sus recursos frente al costo de vida actual. Respecto al ¿cuándo? y ¿dónde?, la aplicación de estas medidas debe iniciar de forma inmediata, desde el hogar y en cada transacción cotidiana que se realice en el mercado o plataformas digitales.

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El ¿por qué? es simple: la incertidumbre económica global obliga a generar un fondo de emergencia sólido para evitar el endeudamiento severo. Finalmente, el ¿cómo? se responde mediante la adopción de herramientas metodológicas sencillas y el uso estratégico de aplicaciones de Banca Móvil.

Pasos clave para acumular capital mes a mes

Para lograr un impacto real en tu saldo disponible, es fundamental seguir una serie de recomendaciones prácticas que transformarán tu relación con el dinero.

  • Nota clave: El ahorro no se basa en cuánto ganas, sino en cómo distribuyes y retienes el capital que llega a tus manos.
  • Elabora un presupuesto base: Registra de forma obligatoria cada ingreso y egreso para identificar pérdidas financieras ocultas.
  • Automatiza el ahorro: Configura tu aplicación bancaria para transferir un porcentaje fijo a una cuenta de inversión en cuanto recibas tu salario.
  • Elimina servicios redundantes: Revisa de forma crítica las plataformas de streaming y membresías que no utilizas con regularidad.
  • Aplica la regla de las 48 horas: Antes de realizar una compra importante que no sea de primera necesidad, espera dos días para evaluar su utilidad real.
  • Compara precios antes de comprar: Utiliza herramientas digitales y plataformas de comercio para encontrar la mejor oferta disponible en el mercado.

La constancia en la aplicación de estos "tips" rápidos determina el éxito del plan financiero a mediano y largo plazo.

Herramientas de control y el método de optimización

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El uso de metodologías reconocidas facilita el orden mental y financiero necesario para consolidar el hábito del ahorro de manera definitiva. Una de las técnicas más recomendadas por asesores de BBVA y otras entidades bancarias es la regla presupuestaria que divide los ingresos en porcentajes específicos.

Esta fórmula distribuye el capital asignando un 50% para las necesidades básicas, un 30% para gastos personales o entretenimiento, y un 20% directo al ahorro. Al adoptar este modelo, el usuario toma el control absoluto de su flujo de efectivo y reduce el estrés financiero de forma significativa.

La tecnología actual ofrece herramientas accesibles que facilitan este seguimiento minuto a minuto, permitiendo una toma de decisiones mucho más inteligente y oportuna.

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