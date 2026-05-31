Domingo, 31 de Mayo 2026

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Créditos hipotecarios en México siguen caros pese a baja de tasas de Banxico

La persistencia de altos costos en el financiamiento para vivienda refleja factores que van más allá de la política monetaria y mantienen presión sobre quienes buscan adquirir una propiedad

Por: SUN .

Se requiere construir más casas en México, pero su precio sigue siendo alto. SUN

Se requiere construir más casas en México, pero su precio sigue siendo alto. SUN

Los recortes de tasas de interés del banco central de poco han servido a los mexicanos que buscan adquirir vivienda con una hipoteca, advierten analistas.

El Costo Anual Total (CAT) promedio de los créditos para comprar casa o departamento repuntó a 13.96% en abril y fue el más caro desde que comenzó 2026, señala la información disponible en el Banco de México (Banxico) sobre las tasas que piden los bancos y sociedades financieras reguladas.

El CAT comprende la tasa de interés, comisiones, bonificaciones, seguros obligatorios y gastos por otros servicios. Hay instituciones que cobraron 28.18 por ciento.

Tan sólo la tasa promedio llegó a 11.46% y fue la mayor desde diciembre del año pasado.

El mercado cobra hipotecas más altas a pesar de que Banxico bajó su principal tasa de 11.25% a 6.50% en dos años, la cual sirve de referencia a la banca para determinar los intereses que piden a los usuarios por los préstamos de dinero, explica la Condusef.

El director de Aporta Consultoría Estratégica, Jorge Flores Kelly, indicó que el CAT hipotecario permanece cerca de 14% después de los recortes de Banxico por la combinación de tres factores.

El primero se debe a un entorno económico más débil que eleva la percepción de riesgo, el segundo por una transmisión incompleta de la política monetaria y el tercero por el piso mayor de márgenes bancarios de lo que normalmente asumimos.

“Los dos primeros son cíclicos y pasarán; el tercero es estructural y es el que mantiene la hipoteca cara pase lo que pase”, apunta.

“Ya no estamos sólo ante un rezago monetario. Empieza a verse un piso relativamente alto en el crédito hipotecario en México”, opinó Flores Kelly.

Lo más revelador fue a finales de 2025, cuando la inflación tocó su mínimo del año de 3.69%, el peso se apreció a cerca de 17 y los recortes de Banxico se habían acumulado. Era la ventana ideal para que la hipoteca cediera, pero no lo hizo.

“Cuando pasa el tiempo, se alinean las condiciones y el crédito aún no responde, la explicación deja de ser sólo el rezago”, señaló el también maestro en Economía Financiera y de Negocios por la Universidad de Essex, Inglaterra.

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