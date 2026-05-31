Créditos hipotecarios en México siguen caros pese a baja de tasas de Banxico

Los recortes de tasas de interés del banco central de poco han servido a los mexicanos que buscan adquirir vivienda con una hipoteca, advierten analistas.

El Costo Anual Total (CAT) promedio de los créditos para comprar casa o departamento repuntó a 13.96% en abril y fue el más caro desde que comenzó 2026, señala la información disponible en el Banco de México (Banxico) sobre las tasas que piden los bancos y sociedades financieras reguladas.

El CAT comprende la tasa de interés, comisiones, bonificaciones, seguros obligatorios y gastos por otros servicios. Hay instituciones que cobraron 28.18 por ciento.

Tan sólo la tasa promedio llegó a 11.46% y fue la mayor desde diciembre del año pasado.

El mercado cobra hipotecas más altas a pesar de que Banxico bajó su principal tasa de 11.25% a 6.50% en dos años, la cual sirve de referencia a la banca para determinar los intereses que piden a los usuarios por los préstamos de dinero, explica la Condusef.

El director de Aporta Consultoría Estratégica, Jorge Flores Kelly, indicó que el CAT hipotecario permanece cerca de 14% después de los recortes de Banxico por la combinación de tres factores.

El primero se debe a un entorno económico más débil que eleva la percepción de riesgo, el segundo por una transmisión incompleta de la política monetaria y el tercero por el piso mayor de márgenes bancarios de lo que normalmente asumimos.

“Los dos primeros son cíclicos y pasarán; el tercero es estructural y es el que mantiene la hipoteca cara pase lo que pase”, apunta.

“Ya no estamos sólo ante un rezago monetario. Empieza a verse un piso relativamente alto en el crédito hipotecario en México”, opinó Flores Kelly.

Lo más revelador fue a finales de 2025, cuando la inflación tocó su mínimo del año de 3.69%, el peso se apreció a cerca de 17 y los recortes de Banxico se habían acumulado. Era la ventana ideal para que la hipoteca cediera, pero no lo hizo.

“Cuando pasa el tiempo, se alinean las condiciones y el crédito aún no responde, la explicación deja de ser sólo el rezago”, señaló el también maestro en Economía Financiera y de Negocios por la Universidad de Essex, Inglaterra.