¿Monedas del Mundial 2026 son una buena inversión? Expertos dan sus recomendaciones y te dicen dónde comprarlas

Desde el pasado 13 de mayo, el Banco de México (Banxico) puso en circulación 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual México será sede con 13 partidos.

La institución financiera indicó que, de las 12 monedas, nueve están dedicadas a las ciudades mexicanas que formarán parte de las sedes de ese evento deportivo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y las otras tres exaltarán el patrimonio natural, histórico y cultural de México.

Al ser conmemorativas, es una oportunidad para que los coleccionistas de monedas tengan la oportunidad de adquirirlas como parte de las ediciones especiales lanzadas por Banxico, entre ellas, por aniversarios y eventos especiales, aunque también son una posibilidad de inversión ya que podrían representar una ganancia más allá de su precio actual.

Lourdes Maisterrena, académica de la Universidad Panamericana, opinó que el precio futuro de las monedas se daría en función de varios factores, entre ellos el material del que están acuñadas y el valor numismático, el cual, a su vez, depende de la oferta y demanda del mercado y las condiciones en que estén las piezas.

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“Tienen un valor en sí mismo por el metal del que están hechas. Si sube el precio de la plata, sube el precio del oro que sí suele suceder a largo plazo, ese valor en sí mismo va a generar una posible inversión”, declaró.

De las 12 monedas, cuatro están hechas de plata con valor nominal de $10 pesos cada una mientras que otras cuatro son de oro y tienen un costo nominal de $25 pesos, mientras que la moneda bimetálica tendrá un valor nominal de $20 pesos.

Sin embargo, aún no se sabe cuál será el valor de las monedas, principalmente el costo de las de plata y oro, aunque estimaciones prevén que vayan desde dos mil 200 pesos en el caso de las primeras y de 21 mil 800 para las del metal dorado.

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A decir de la especialista, un factor que podría determinar un incremento en su valor en el futuro es la cantidad de monedas que se pondrán en circulación. Por ejemplo, de las monedas bimetálicas, se pondrán en circulación más de 100 millones de 20 pesos: “Al final hace que haya suficiente oferta y probablemente su valor de mercado quizá no suba de manera exorbitante”, dijo.

En el caso de las otras monedas, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, informó en conferencia de prensa que el banco central emitió -vía Casa de Moneda- 10 mil monedas de oro y 34 mil 500 piezas de plata por diseño, por lo que, en este caso, si hay una demanda considerable para adquirirlas, su precio en el futuro podría incrementarse.

Su valor futuro numismático será mayor si la persona tiene la colección completa, incluidos los estuches originales y sus certificados.

En contraste, el también académico de la UP, Israel Macías, consideró que la acumulación de monedas servirá más como un recuerdo para los coleccionistas de lo que fue el Mundial más allá de observarlo como una inversión. Incluso, señaló que la opción de obtener ganancias por la colección de monedas se concentra en un grupo de personas especializado, no en la población en general.

“Para eso se requiere un conocimiento y para el común de la población, no va a dejar de ser un bonito recuerdo si es que les interesa tenerlo en su casa como una pieza de recuerdo”, comentó.

Por otro lado, agregó que el valor de las monedas conmemorativas también va a depender de la organización del Mundial y de cómo termina resultando el torneo futbolístico.

Incluso, el especialista dejó en claro que “es tremendamente riesgoso” comprar las monedas pensando en obtener alguna ganancia como inversión. “Si acaso, recuperas el mismo dinero que has invertido”.

Y reiteró que el valor de las monedas está asociado al impacto que podrá tener en la gente, como ejemplo, puso los recuerdos de otros mundiales de futbol.

¿Dónde conseguir las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Ventanillas de canje del Banco de México.

Sucursales bancarias: Banamex, Bajío, Bancoppel, Azteca, Santander, Banorte, Banregio, Inbursa, Multiva, Banco Actinver, Scotiabank, HSBC, MIFEL, Multiva, Banjercito, Banco del Bienestar, entre otras.

Banamex, Bajío, Bancoppel, Azteca, Santander, Banorte, Banregio, Inbursa, Multiva, Banco Actinver, Scotiabank, HSBC, MIFEL, Multiva, Banjercito, Banco del Bienestar, entre otras. Costo: sin determinar aún; estimaciones van desde los dos mil hasta los 21 mil pesos dependiendo el valor del metal.

JM

