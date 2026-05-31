Imaginas que un simple golpe te causara una hemorragia incontrolable. Hoy, la ciencia revela el misterio de la hemofilia, una condición que desafía a la medicina actual al manifestarse de forma casi exclusiva en varones, transformando un dato genético en una alerta vital que todos debemos comprender de inmediato.

La hemofilia es un trastorno hereditario que impide la correcta coagulación de la sangre. Esta condición se debe a la ausencia o deficiencia de proteínas clave llamadas factores de coagulación.

Cuando una persona sin este mal sufre una herida, los vasos sanguíneos se protegen liberando estas proteínas. En un paciente con este diagnóstico, el proceso falla por completo.

A nivel mundial, esta enfermedad se presenta en 1 de cada 10 mil nacimientos, afectando predominantemente a los varones debido a una particularidad en la estructura de nuestro mapa genético.

El misterio del cromosoma X: El porqué de esta condición

La respuesta a por qué los hombres sufren esta condición radica en los cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres poseen un cromosoma X y uno Y.

Nota clave: El gen defectuoso que causa este trastorno se localiza exclusivamente en el cromosoma X.

Si un hombre hereda un cromosoma X afectado de su madre, desarrollará la enfermedad de forma inevitable. El cromosoma Y no tiene cómo compensar este error. En cambio, si una mujer recibe un cromosoma X alterado, su otro cromosoma X sano suele compensar la falla. Esto la convierte en portadora sana sin manifestar síntomas graves.

La famosa Reina Victoria de Inglaterra es el ejemplo histórico más conocido de portadora. Ella transmitió el gen a varias familias reales de Europa, afectando a dinastías en España y Rusia.

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Tipos de hemofilia y cómo se manifiesta en el cuerpo

Existen dos tipos principales clasificados por la medicina tradicional. La Hemofilia A es la más común y ocurre por la deficiencia del Factor VIII de coagulación. Por otro lado, la Hemofilia B se presenta cuando hay un déficit del Factor IX. Ambos tipos comparten síntomas idénticos pero requieren tratamientos médicos totalmente distintos.

Los síntomas principales incluyen moretones grandes ante golpes mínimos, dolor e inflamación en las articulaciones y sangrados nasales frecuentes sin causa aparente. Las hemorragias internas son el mayor peligro de este trastorno. Estas pueden ocurrir en rodillas, codos o tobillos, destruyendo el tejido con el paso del tiempo.

Diagnóstico y avances médicos actuales

El diagnóstico definitivo se realiza en laboratorios mediante un examen de sangre especializado llamado perfil de coagulación, el cual mide el tiempo que tarda la sangre en espesar.

Hoy en día, organizaciones como la Federación Mundial de Hemofilia trabajan para que los pacientes tengan acceso a terapias de reemplazo intravenosas que salvan vidas. El tratamiento actual consiste en inyectar el factor de coagulación faltante directamente en la vena para detener o prevenir los episodios de sangrado severo.

Puntos clave sobre la condición:

Herencia directa: Las madres transmiten el gen, los hijos varones padecen la enfermedad.

Cuidado articular: Los sangrados internos dañan gravemente las articulaciones si no se tratan a tiempo.

Hemorragias espontáneas: En casos graves, el sangrado puede iniciar sin que exista un golpe previo.

Tratamiento continuo: El uso de concentrados de factores permite llevar una vida normal y activa.

Detección temprana: Un examen a tiempo evita complicaciones fatales durante cirugías menores.

¿Cuándo y dónde buscar ayuda especializada?

Ante sospechas por sangrados prolongados en niños, es vital acudir de inmediato al hospital para una evaluación con un especialista en Hematología. El seguimiento debe ser constante en centros médicos especializados, donde se monitorizan los niveles en sangre para evitar crisis hemorrágicas que pongan en riesgo la vida.

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