En esta temporada de calor 2026, los perritos también sufren los estragos de la deshidratación por las temperaturas extremas; por eso, te traemos la receta de un suero casero para tu lomito con sólo 4 ingredientes. Esta maravilla hidratante salvará a tu mejor amigo de la deshidratación extrema, permitiéndole disfrutar del día sin sufrir los estragos de las altas temperaturas que azotan nuestra ciudad.

Los perros no sudan como nosotros; ellos regulan su temperatura jadeando, lo que los hace extremadamente vulnerables a un golpe de calor. Cuando el termómetro sube, pierden líquidos rápidamente, y el agua sola a veces no basta para reponer lo perdido.

Es vital actuar rápido y tener a la mano una alternativa económica, segura y efectiva para estabilizar su sistema. Preparar esta bebida isotónica en casa te tomará apenas unos minutos y marcará una diferencia abismal en su bienestar diario.

¿Qué necesitas para hacer un suero para perritos y por qué funciona?

Un suero efectivo funciona porque contiene electrolitos, esos minerales mágicos como el sodio y el potasio que restauran el equilibrio interno. Según los expertos de la plataforma veterinaria Dogelthy, estos componentes son fundamentales para mantener el sistema nervioso y la regulación térmica de los canes en óptimas condiciones.

Al darles esta mezcla, no solo apagas su sed, sino que recargas su energía vital, previniendo desmayos, letargo o complicaciones severas que podrían terminar en una visita de emergencia a la clínica.

Para crear esta pócima salvadora, no necesitas gastar una fortuna en farmacias o tiendas especializadas, pues todo está en tu alacena. Los cuatro ingredientes estrella son:

Un litro de agua natural purificada

Una cucharada de azúcar (o miel, una excelente alternativa natural)

Una cucharadita de sal fina y

Una cucharada de bicarbonato de sodio.

Este último ingrediente es opcional, pero altamente recomendado para equilibrar el pH del estómago de tu mascota, creando una bebida refrescante, deliciosa y súper hidratante.

Preparación exprés y tips infalibles para tu lomito

El proceso de preparación es tan sencillo que te sorprenderá gratamente. Simplemente vierte el litro de agua en una jarra limpia, añade la sal, el azúcar (o la miel, como sugiere la red de clínicas AniCura) y el bicarbonato. Mezcla vigorosamente hasta que todos los cristales se disuelvan por completo y el líquido quede transparente. Un truco fantástico para estos días de fuego es meter la jarra al refrigerador por unos quince minutos; así, tu perrito disfrutará de una bebida helada y revitalizante.

La forma de administrarlo es clave para el éxito, así que aplica esta lista de tips rápidos:

Ofrécelo en pequeñas cantidades para no irritar su estómago.

Usa una jeringa sin aguja si está muy débil para beber por sí solo.

Alterna el suero con su plato de agua fresca habitual.

Renueva la mezcla cada 24 horas para evitar bacterias.

Siguiendo estos pasos, garantizarás que tu compañero de cuatro patas absorba los nutrientes de manera segura y progresiva.

Aunque este suero casero es una herramienta fantástica y completamente segura para la mayoría de los lomitos, la prevención y la observación constante son tus mejores aliados. Si notas que tu perro presenta vómitos persistentes, diarrea severa, encías muy pálidas o no puede levantarse , no dudes ni un segundo y acude de inmediato con tu veterinario de confianza.

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JM