Con las altas temperaturas que se registran actualmente en el territorio mexicano, los usuarios se preguntan cómo se puede prevenir o saber cuándo nuestras mascotas tengan golpes de calo r, pues ellos sufren un poco más estos cambios climáticos.

Ante este escenario, es imperativo implementar recomendaciones que garanticen su integridad física.

Protocolos de hidratación y seguridad en el entorno

La prevención comienza con el control riguroso de la hidratación y el entorno inmediato del animal. De acuerdo con las guías clínicas de la American Veterinary Medical Association (AVMA), el golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando el cuerpo de la mascota no puede disipar el calor acumulado. Para mitigar este riesgo, la guía práctica de protección establece los siguientes pasos:

Hidratación Extrema: Es necesario cambiar el agua frecuentemente para asegurar que esté fresca y colocar hielos en su tazón de manera periódica.

Es necesario cambiar el agua frecuentemente para asegurar que esté fresca y colocar hielos en su tazón de manera periódica. Paseos Seguros: La recomendación institucional es pasear a la mascota solo temprano por la mañana o al anochecer. Se debe verificar que el pavimento no queme sus almohadillas; si la superficie está muy caliente para la mano humana, también lo está para sus patas.

La recomendación institucional es pasear a la mascota solo temprano por la mañana o al anochecer. Se debe verificar que el pavimento no queme sus almohadillas; si la superficie está muy caliente para la mano humana, también lo está para sus patas. Ambiente Fresco: Mantenerlos en lugares con sombra, ventilación o aire acondicionado es vital. De acuerdo con especialistas del Royal Veterinary College, se pueden usar toallas húmedas para que los animales se recuesten y reduzcan su temperatura corporal de forma gradual.

Mantenerlos en lugares con sombra, ventilación o aire acondicionado es vital. De acuerdo con especialistas del Royal Veterinary College, se pueden usar toallas húmedas para que los animales se recuesten y reduzcan su temperatura corporal de forma gradual. Manejo del Pelaje: No es recomendable rapar a perros de pelo largo, ya que su pelaje funciona como un aislante térmico que los protege del sol y el calor.

Así es en el caso de los gatos

El golpe de calor en felinos puede ser difícil de detectar inicialmente debido a su naturaleza sedentaria. Sin embargo, existen señales conductuales claras que indican que el animal está entrando en una fase de hipertermia. Según protocolos del Royal Veterinary College, los dueños deben vigilar síntomas como:

Letargo extremo

Debilidad

Encías de color rojo intenso

Incluso vómitos

El jadeo con la boca abierta es el signo más evidente de que el gato está en peligro inminente.

Ante la presencia de estos signos, la regla de oro es actuar con suavidad. Se debe colocar al gato sobre una superficie fresca y humedecer sus almohadillas, axilas e ingle con agua fresca (nunca helada, para evitar un choque circulatorio).

Es imperativo acudir al veterinario de inmediato, incluso si el gato parece recuperarse, para descartar daños internos en órganos vitales. Según investigaciones de Cornell Feline Health Center, los gatos de pelaje oscuro, los obesos y las razas braquicefálicas (como el Persa o el Exotic Shorthair) t ienen un riesgo significativamente mayor de sufrir complicaciones mortales durante estas olas de calor.

Identificación de riesgos y atención de emergencias

No todos los animales reaccionan igual ante el calor extremo. La atención especial debe enfocarse en mascotas braquicefálicas (pugs, bulldogs), cachorros, animales de edad avanzada o aquellos con enfermedades crónicas, pues poseen una capacidad menor de termorregulación.

Ante la sospecha de un golpe de calor se debe actuar con celeridad, pero sin recurrir a métodos agresivos . Los protocolos internacionales sugieren usar agua tibia o fresca (nunca helada o con hielo directo sobre el cuerpo) para bajar la temperatura de forma controlada y acudir de inmediato al veterinario.

La "Regla de Oro" establecida por organizaciones como PETA subraya que nunca se debe dejar a una mascota dentro de un vehículo, incluso con las ventanas abajo, debido a que el riesgo de muerte por hipertermia es extremadamente alto en cuestión de minutos. El monitoreo de signos como el jadeo excesivo, salivación abundante y mucosas rojizas es fundamental para una intervención oportuna.

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