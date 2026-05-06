Platón, histórico filósofo griego: 'La pobreza viene de la multiplicación de los deseos'

En estos tiempos de consumismo acelerado, la idea de Platón donde dice: “La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos” vuelve a cobrar sentido e importancia ya que propone una nueva mirada sobre la carencia: no todo depende de lo que se tiene, sino también de cuánto se desea.

¿Qué quiso decir Platón?

Para Platón, aunque podamos poseer los recursos y medios para vivir bien, la mayoría de las veces anhelamos tener más. Es en la distancia entre lo que tenemos y lo que deseamos donde nace el concepto platónico de pobreza.

Para el autor de obras como “El Banquete” o “Fedro”, diálogos apreciados por su contenido tanto literario como filosófico que versan sobre el Bien y el Amor, la sensación de pobreza muchas veces nace entre lo que una persona posee y lo que anhela alcanzar. Entre mayor es la expectativa, más difícil es satisfacer el deseo. Muchas veces olvidando que los medios para vivir bien ya existen.

Platón nunca creyó que el problema fuera el deseo en sí mismo, sino cuando éste domina la conducta y marca la medida del bienestar.

La vigencia actual de una frase escrita hace miles de años

En una época marcada por la crisis del consumo inmediato o las comparaciones que hacemos de nosotros con otros individuos (muchas veces ocasionadas por el alto consumo de redes sociales), la reflexión platónica cobra mayor vigencia. La insatisfacción nace por mirar lo ajeno y sentir que siempre nos falta algo más.

Para Platón, la moderación y el equilibrio son el camino hacia una vida más plena. Valorar lo que se tiene y reducir la ansiedad por lo que no se necesita puede ayudarnos a recuperar la tranquilidad en nuestras vidas.

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Pero Platón está lejos de hablar de economía exclusivamente, el filósofo griego ponía el foco en la mente y en cómo cada uno de nosotros construye su idea de escasez o abundancia.

Para el discípulo más destacado de Sócrates, la lección es clara: la riqueza consiste en valorar lo que se tiene y vivir conforme a lo necesario; la pobreza, en desear constantemente aquello que no se necesita.

CA