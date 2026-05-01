¿Tu perro jadea sin parar? 5 señales de un golpe de calor fatal

Nuestros perros no pueden quejarse del clima extremo, y esta vulnerabilidad natural los expone a un enemigo invisible, rápido y letal. Buscar su bienestar diario no es solo un acto de amor incondicional, sino una responsabilidad vital que hoy cobra más urgencia que nunca.

La hipertermia, conocida comúnmente en la medicina veterinaria como golpe de calor, es una subida drástica y descontrolada de la temperatura corporal que puede ser mortal en minutos. A diferencia de los humanos, los perros no transpiran por la piel, lo que significa que su capacidad para enfriarse es extremadamente limitada y mucho más lenta. Cuando el termómetro sube sin piedad, su cuerpo se convierte en una olla a presión si no intervenimos a tiempo.

¿Cómo les afecta el calor a los perros?

Según los especialistas de la clínica SURvet, los canes solo tienen tres vías principales para liberar el calor acumulado: el jadeo constante y sonoro, el sudor exclusivo a través de los cojinetes de sus patas y el contacto directo de su abdomen con superficies frías. Si el ambiente es sofocante y el suelo hierve, estos frágiles mecanismos colapsan rápidamente, elevando su temperatura interna hasta los 42ºC, muy por encima de sus 38ºC o 39ºC normales.

Aunque cualquier raza está en riesgo constante, los perros atados en patios que intentan alcanzar agua o sombra son víctimas frecuentes, pudiendo incluso estrangularse trágicamente en su desesperación. Asimismo, dejarlos dentro de un auto apagado, incluso por muy pocos minutos, o pasearlos sobre el asfalto ardiente al mediodía, son sentencias casi seguras para desencadenar esta crisis térmica que no discrimina edad ni tamaño.

¿Cómo saber si tu perro tiene un golpe de calor?

Es importante mantener vigilado a tu perro para percibir cualquier síntoma relacionado con golpe de calor, como:

Jadeo excesivo, ruidoso y desesperado

Debilidad muscular

Tambaleos evidentes al caminar

Encías muy rojas o de tono azulado por falta de oxígeno

En casos más avanzados, vómitos y diarrea.

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Si notas que tu mascota está inusualmente apática, confundida o no responde a tus llamados durante un día caluroso, el reloj ya está corriendo peligrosamente en su contra.

¿Cómo quitar el golpe de calor en perros?

La regla de oro es actuar de inmediato pero con absoluta prudencia:

Llévalo a un lugar fresco, ventilado y ofrécele agua a temperatura ambiente, nunca helada, para que beba poco a poco.

Refresca su cabeza, cuello, axilas y abdomen con paños húmedos, pero jamás lo sumerjas en agua helada ni uses hielo directo sobre su piel, ya que el choque térmico empeoraría drásticamente la situación contrayendo sus vasos sanguíneos.

Un golpe de calor en perros no es un simple accidente inevitable, sino una negligencia humana que podemos prevenir con información, atención y mucha empatía. Observa a tu perro detenidamente, escúchalo a través de sus actitudes y conviértete en el guardián protector que él siempre cree que eres.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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