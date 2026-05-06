¿Para qué sirve rociar vinagre en la puerta de casa y por qué lo recomiendan los expertos?

El vinagre blanco se ha convertido en uno de los productos favoritos para la limpieza del hogar gracias a su bajo costo, facilidad de uso y propiedades naturales. Aunque tradicionalmente se utiliza para desinfectar superficies, eliminar malos olores o limpiar vidrios, en los últimos meses comenzó a popularizarse un uso poco conocido: rociarlo en la entrada de la casa.

Este sencillo hábito doméstico ha ganado atención tanto por sus beneficios prácticos como por las creencias relacionadas con la armonización de espacios. Y es que, más allá de las tendencias en redes sociales, especialistas en limpieza destacan que el vinagre puede funcionar como una alternativa útil frente a algunos problemas comunes del hogar.

Uno de los principales motivos por los que muchas personas aplican vinagre en puertas y entradas es por su efecto repelente natural. El fuerte olor que desprende resulta desagradable para varios insectos, lo que ayuda a mantener alejadas ciertas plagas domésticas.

Hormigas, arañas e incluso algunas cucarachas suelen evitar las zonas donde detectan este aroma , por lo que rociar una mezcla de agua y vinagre cerca de accesos y grietas puede servir como una barrera preventiva sin necesidad de usar químicos agresivos.

Además, el vinagre posee propiedades antibacterianas y desinfectantes suaves, por lo que también puede ayudar a mantener más limpia una de las zonas con mayor contacto del hogar: la entrada principal.

El vinagre y las creencias sobre energía en el hogar

Más allá de la limpieza, el uso del vinagre también se relaciona con prácticas populares de bienestar y armonización del hogar. Algunas personas consideran que este ingrediente ayuda a “limpiar energías” o renovar el ambiente de ciertos espacios.

Aunque estas creencias no cuentan con respaldo científico, forman parte de tradiciones domésticas y rituales cotidianos que han ganado popularidad en distintas culturas. Según esta visión, aplicar unas cuantas pulverizaciones en el marco de la puerta serviría para disipar cargas negativas y favorecer una sensación de frescura en casa.

En redes sociales y comunidades enfocadas en el bienestar del hogar, este truco suele combinarse con otros elementos como sal, limón o hierbas aromáticas, utilizados simbólicamente para atraer tranquilidad y equilibrio.

Cómo aplicar correctamente el vinagre en la entrada

Para utilizar este método no se necesitan productos especiales ni mezclas complicadas. Basta con combinar vinagre blanco y agua en partes iguales dentro de un atomizador. La solución puede aplicarse directamente en distintas zonas estratégicas, como el marco de la puerta, el suelo de la entrada, zócalos, esquinas o pequeñas fisuras por donde suelen entrar insectos.

Algunas personas también optan por rociarlo cerca de ventanas o patios, especialmente durante temporadas de calor, cuando las plagas suelen aparecer con mayor frecuencia. Los expertos en limpieza recomiendan repetir el procedimiento una o dos veces por semana para mantener el efecto repelente y evitar la acumulación de suciedad.

Una alternativa económica y versátil

En un momento donde muchas personas buscan opciones más económicas y ecológicas para el cuidado del hogar, el vinagre blanco continúa posicionándose como uno de los productos más versátiles dentro de la limpieza doméstica.

Su popularidad no solo se debe a su eficacia, también a que permite reducir el uso de limpiadores industriales y aprovechar soluciones simples que suelen estar al alcance de cualquier cocina. Aunque no reemplaza métodos profesionales de fumigación en casos severos de plagas, sí puede funcionar como una medida preventiva accesible y fácil de incorporar a la rutina diaria.

TG