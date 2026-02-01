Estos son todos los beneficios de la mandarina

La mandarina no solo es una de las frutas más populares de temporada por su sabor dulce y practicidad, también se ha ganado un lugar destacado en la alimentación saludable, detrás de su apariencia sencilla, esta fruta cítrica concentra propiedades nutricionales que han llamado la atención de especialistas y autoridades en salud, al vincularse con múltiples beneficios para el organismo.

De acuerdo con análisis nutricionales y datos de organismos especializados, el consumo habitual de mandarina se relaciona con el fortalecimiento del sistema inmunológico, una mejor digestión y el cuidado de la salud cardiovascular, estos efectos no responden únicamente a creencias populares, sino al contenido de vitaminas, antioxidantes y compuestos bioactivos que influyen directamente en el bienestar general.

Información de “El Poder del Consumidor" destaca que, aunque la mandarina aporta menos vitamina C que la naranja, sigue siendo una fuente relevante de este nutriente, esencial para la protección de las células, la salud de la piel, los tejidos y el sistema respiratorio, a esto se suma su aporte de vitamina A, con función antioxidante, y de ácido fólico, fundamental durante el embarazo.

En el ámbito metabólico, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) señala que la mandarina contribuye a frenar la producción de colesterol gracias a la sinefrina, además de ayudar a regular los niveles de insulina, favoreciendo que el azúcar se utilice como energía y no se almacene como grasa, también se le atribuyen propiedades antimicrobianas, beneficios para la piel y apoyo en procesos de cicatrización.

Lee también: Cinco plantas que necesitan poco cuidado y puedes tener dentro de casa

Especialistas advierten que, como cualquier alimento, su consumo debe ser moderado y considerar condiciones de salud específicas, ya que ciertos componentes pueden estar contraindicados en tratamientos médicos particulares, aun así, su versatilidad para consumirse fresca, en jugos, postres o platillos la convierte en una opción accesible y nutritiva para integrar a la dieta diaria.

Así, la mandarina se consolida como algo más que una fruta de temporada: es un alimento funcional que aporta beneficios clave para la salud cuando se consume de manera informada y equilibrada.

NA