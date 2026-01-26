Arriban las ballenas grises a las costas de La Paz; guía para ir a verlas

Baja California Sur siempre tiene las puertas abiertas para disfrutar de la aventura, y en esta temporada tiene un encanto extra, con la llegada de la ballena gris a las costas de La Paz.

El avistamiento de este magnífico mamífero ofrece una experiencia sobrecogedora a los viajeros que durante esta temporada deciden emprender la aventura,

Desde el pasado mes de diciembre hasta el mes de marzo, las ballenas grises migran miles de kilómetros desde el Mar de Bering hasta las tranquilas aguas del Pacífico mexicano para dar vida, cuidar a sus crías y compartir un espectáculo natural que no puede programarse ni comprarse, solo vivirse.

Destino de alma playera, La Paz sabe vestir con belleza inigualable los colores del invierno, encantadores para aquellos que buscan de una aventura que los conecte a la naturaleza.

¿Dónde verlas?

Una opción perfecta para encontrar a estos mamíferos en un entorno seguro es Puerto Chale, ubicado a una hora y media de la ciudad de La Paz.

Cuando llegues, te darás cuenta que el viaje va más allá del mar. Crea un enlace íntimo con su entorno. El visitante se integra a la vida local, saborea la gastronomía regional, apoya economías comunitarias y descubre un modelo de turismo donde el beneficio social y económico se refleja directamente en las familias y prestadores de servicios de la región.

¿Es seguro?

Como parte del compromiso que en México el turismo ha ido desarrollando a la sustentabilidad, las experiencias de avistamiento se realizan bajo estrictos protocolos de conservación y respeto, a través de operadores autorizados por PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), en coordinación con CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) y la Secretaría de Marina.

Este enfoque responsable garantiza que cada encuentro sea seguro, ético y sostenible, preservando el bienestar de las ballenas y el equilibrio del ecosistema.

Disfruta de la ciudad

Abrazada por el Mar de Cortés, La Paz se ha ido reinventando en los últimos años, enriqueciendo su baraja turística y mostrando nuevas opciones para el viajero que se aventura a descubrir su malecón, explorar su bahía o dejarse seducir por su gastronomía.

Baja California Sur es una Entidad rica en destinos de playa, pero que tenga muchas opciones no implica que todas sean iguales. La Paz se distingue de las demás por su rica historia, pronunciada vocación comercial y las paradisíacas vistas que ofrece a los ojos del viajero más curioso.

La mejor forma de comenzar a explorar esta ciudad es por su malecón, punto de encuentro para los locales e imán de turistas, bullicioso por las noches y una magnífica opción para quienes buscan opciones gastronómicas a toda hora.

Si lo recorres aprovecha para tomarte una foto en el monumento a la Perla, la estatua de Jaques Cousteau y las letras de La Paz, siempre con el mar como espléndido marco.

