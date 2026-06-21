Estos son los tacos con menos calorías; elige el más saludable

Los tacos son un platillo sencillo, pero no fácil de preparar. Encontrar deliciosos tacos no es una tarea que las y los mexicanos dejemos a la ligera: deben ser ricos, bien servidos, suaves; deben estar acompañados de una buena salsa y con verduras frescas. Sin embargo, en muchas ocasiones, lo mejor de la cocina callejera también está acompañado de grasa y, por lo tanto, de alto y, para muchas personas, preocupante contenido calórico .

Pese a la popularidad de los tacos —que están en cada esquina de México— sus calorías son un problema para quienes llevan un plan alimenticio bajo en grasas o aquellas que no pueden consumirlas por cuestiones de salud.

Los tacos con menos calorías

Por fortuna, hay opciones que son altamente nutritivas, sobre todo cuando se preparan con ingredientes frescos y carne de calidad. Aquí te decimos cuáles son para que no renuncies a este delicioso antojito .

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De acuerdo con la aplicación Nutriscan, un taco al pastor estándar de 120 gramos contiene aproximadamente 200 calorías; en su versión de taquerías, con tortillas más pequeñas, puede variar de 150 a 180 calorías, mientras que en restaurantes puede alcanzar entre 250 y 300 calorías por pieza.

Esta presentación incluye carne de cerdo marinada con alrededor de 144 calorías, una tortilla de maíz con cerca de 50 calorías y acompañada con piña, cebolla y cilantro, que suman entre 6 y 10 calorías. Este taco aporta proteínas, hierro y vitaminas del complejo B, y ayuda al sistema digestivo gracias a la bromelina de la fruta.

Según FatSecret, una porción de aproximadamente 240 gramos de un taco de carnitas contiene 486 calorías, con un alto porcentaje de grasa; aun así, la carne de cerdo es una buena fuente de proteínas, hierro, zinc y vitaminas del complejo B, como señala la académica María de Luz Zambrano en la Gaceta UNAM.

En el caso de los tacos de res , Nutriscan indica que aportan cerca de 226 calorías por pieza, además de 13 gramos de proteína, lo que favorece la saciedad, también contienen hierro y zinc, así como vitaminas B12, B6 y niacina, que apoya al metabolismo.

Los tacos de canasta , según FatSecret, contienen alrededor de 259 calorías por cada 100 gramos; sin embargo, su valor nutrimental puede aumentar dependiendo del relleno; por ejemplo, si son de chicharrón prensado, una porción de 176 gramos puede alcanzar las 308 calorías.

En cuanto a los tacos de birria , Nutriscan señala que dos piezas aportan aproximadamente 320 calorías, además de 18 gramos de proteína; este taco contiene colágeno y hierro, lo que contribuye a la salud de la piel y previene la anemia.

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Según Fitia, una porción de 249.5 gramos de tacos de cochinita aporta alrededor de 310 calorías, mientras que FatSecret señala que una porción de 500 gramos puede alcanzar hasta 917 calorías.

¿Cuáles tacos tienen menos calorías?

Los tacos al pastor se posicionan como una de las opciones más ligeras, con aproximadamente 150 y 200 calorías por pieza en su versión promedio, en especial cuando el tamaño de la tortilla es la que dan en las taquerías .

Por su parte, los tacos de res contienen alrededor de 226 calorías por unidad, ofreciendo un buen equilibrio entre proteína y energía. En un siguiente nivel se encuentran los tacos de canasta, con aproximadamente 259 calorías por cada 100 gramos, aunque esta cifra puede aumentar hasta 308 calorías dependiendo del relleno.

Los tacos de birria aportan aproximadamente 320 calorías por dos piezas, lo que los coloca como una opción más calórica. Asimismo, los tacos de cochinita pibil pueden variar, alcanzando entre 310 y hasta 917 calorías, según la cantidad y los ingredientes utilizados.

Los tacos de carnitas quedan fuera del podio, ya que una porción de 240 gramos aporta aproximadamente 486 calorías y debido a su alto contenido de grasa se posicionan como la opción más calórica de esta lista.

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FF