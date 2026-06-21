Cómo eliminar el mal olor de los trapos de cocina de forma fácil y rápida

La cocina es una de las áreas del hogar donde se debe tener un mayor cuidado con la higiene; sin embargo, el mal olor en los trapos empleados para su limpieza, además de resultar desagradable, indica la acumulación de bacterias, moho u hongos.

El característico mal olor en estos tejidos es un indicador de la proliferación de microorganismos, por lo que su correcto mantenimiento resulta indispensable para garantizar la inocuidad alimentaria.

De acuerdo con las pautas de divulgación de la Procuraduría Federal del Consumidor (organismo del Gobierno de México), el uso de ingredientes caseros y accesibles como el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio resulta sumamente eficaz para la neutralización de aromas y la eliminación de suciedad sin dañar las fibras textiles.

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El truco definitivo para quitar el mal olor de los trapos de cocina

Para eliminar el olor a humedad de tus trapos de cocina de manera rápida, se recomienda sumergirlos en un recipiente con agua muy caliente, un buen chorro de vinagre blanco y 3 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Si los paños huelen muy mal o presentan grasa acumulada, la aplicación de un método sistemático garantiza un resultado óptimo. En primer lugar, se elabora la mezcla vertiendo agua caliente, una taza de vinagre blanco y 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en una cubeta amplia (esto se realiza específicamente para evitar que la espuma se desborde al hacer efervescencia).

Posteriormente, se procede al remojo sumergiendo los trapos durante un periodo de 30 minutos, tiempo necesario para actuar directamente contra las bacterias.

Una vez concluido el lapso, se realiza el tallado frotando bien la tela (fase en la que se puede añadir un poco de jabón para platos con el fin de disolver mejor la grasa). El proceso concluye con el lavado y secado, enjuagando los textiles con agua limpia para luego tenderlos extendidos directamente bajo el sol hasta que queden completamente secos.

Para una desinfección a fondo, existe la alternativa de hervir los paños en una olla con agua, un chorrito de vinagre y una cucharada de bicarbonato durante un lapso de 10 a 15 minutos, esto de acuerdo con el sitio especializado en limpieza y organización del hogar, TuHogar.

¿Cómo evitar que tu trapo de cocina huela mal?

La prevención es el factor más importante para evitar que los malos olores se concentren de forma permanente en los tejidos de la cocina. El primer consejo consiste en evitar por completo el uso de suavizantes comerciales durante el lavado habitual. Se sugiere sustituir este producto por media taza de vinagre blanco en la lavadora, debido a que el suavizante convencional crea una capa impermeable que atrapa la humedad y fija las emanaciones desagradables.

Asimismo, resulta fundamental asegurar el secado constante de los paños, asegurándose de nunca dejarlos húmedos o hechos bola dentro de la tarja o el cajón. Por último, la rotación constante es una medida preventiva obligatoria, por lo que se recomienda cambiar los trapos cada 2 o 3 días cuando se les da un uso diario continuo.

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MB