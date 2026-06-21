¿Cómo recolectar agua de lluvia en casa? Guía práctica para ahorrar agua

La captación de agua de lluvia es una actividad fundamental para almacenar el vital líquido que ayude a enfrentar situaciones de escasez y, además, aporta a disminuir el impacto ambiental.

Los manuales de ecotecnias de la Universidad Nacional Autónoma de México (institución educativa pública que lidera la investigación científica en el país) señalan que la implementación de sistemas de captación pluvial permite aprovechar este recurso natural de manera eficiente.

De acuerdo con los datos técnicos de la institución, estas prácticas logran reducir hasta en un 80% la dependencia hacia la red de suministro público tradicional. Al disminuir la presión sobre los acuíferos, los hogares no solo aseguran un abastecimiento autónomo, sino que también contribuyen a la sostenibilidad hídrica regional.

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Así puedes recolectar agua de lluvia en tu casa

La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM establece diversas modalidades para la captura del recurso, las cuales se adaptan a las posibilidades de infraestructura de cada vivienda:

Recipientes directos: Consiste en la colocación de cubetas, botes o tambos limpios en el patio, jardín o directamente debajo de las zonas donde el agua escurre del techo sin canaletas de por medio.

Embudos y canaletas adaptados: Este procedimiento requiere la instalación de un canalón (que puede fabricarse a partir de un tubo de PVC cortado a la mitad) a lo largo del borde del techo para dirigir el flujo hacia un contenedor de mayor capacidad.

Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL): Es considerado el método más eficiente para el hogar, debido a que el recurso de la azotea baja por canaletas, atraviesa un filtro de hojas y un separador de primeras lluvias (mecanismo que desecha los primeros litros para limpiar el polvo del techo) antes de almacenarse en una cisterna o tinaco.

Ecomuros con botellas de PET: Consiste en una estructura vertical elaborada con envases plásticos enlazados que funciona de manera sencilla y ayuda a filtrar el agua de forma progresiva.

¿Para qué se puede usar el agua de lluvia?

El líquido proveniente de las precipitaciones posee un alto nivel de pureza natural, pero para su empleo en tareas domésticas dentro de la casa (excluyendo el consumo humano directo), los especialistas recomiendan destinarlo a labores específicas. Las aplicaciones aprobadas incluyen la descarga de los sanitarios, la limpieza general del hogar (tales como trapear pisos, limpiar ventanas y lavar patios), el abastecimiento de la lavandería y el riego de macetas, árboles o jardines.

La autoridad educativa enfatiza de manera estricta que el agua recolectada sin filtrar no se puede beber, por lo que se requiere de procesos de purificación avanzados si se busca hacerla apta para el consumo humano.

Asimismo, las pautas de salud comunitaria exigen mantener un control riguroso sobre los contenedores de almacenamiento. Los expertos recomiendan usar el agua recolectada de manera pronta con el objetivo primordial de evitar la reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades.

En regiones con niveles óptimos de precipitación (cercanos a los 900 mm), la adecuada gestión de estos sistemas permite obtener al menos 80 litros de agua por día, generando un beneficio ecológico directo y un ahorro económico significativo en el pago de los servicios básicos.

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MB