3 beneficios del agua de arroz en el cabello que debes probar antes de fin de año

Luce un cabello bonito y brillante para las fiestas de fin de año usando este tratamiento 

Por: El Informador

Este remedio es muy popular entre las mujeres de países como China y Japón. CANVA

El cuidado del cabello es muy importante, porque es uno de los principales aspectos que los demás ven en uno. Depende del estado que tenga el pelo, este puede llegar a reflejar el tipo la salud emocional/autoestima que se tiene, ya que un pelo sano mejora la apariencia y proyecta una imagen de confianza. Por lo tanto un cabello sano es un signo de confianza y permite que los demás te vean de forma positiva. 

Sin embargo, los cuidados que debemos darle implica una serie de acciones como las rutinas de limpieza, nutrición e hidratación, utilizando productos adecuados para tu tipo de pelo, protegiéndolo del calor y factores externos (contaminación, estrés) para prevenir daños como la caída, caspa o resequedad. 

Y así como hay productos industrializados para tratar el cabello, también hay muchos productos 100% naturales que podemos usar, y así prevenir de realizar los procesos químicos que pudieran, en algunos casos, dañar o causar una alergia al cuero cabelludo.

En esta ocasión te presentamos los beneficios que tiene usar el agua de arroz, pues gracias a su contenido de almidón, proteínas, aminoácidos y vitaminas B, C y D que reparan la fibra capilar y sellan las cutículas, actuando como un acondicionador natural que mejora la elasticidad y resistencia del pelo. Además de que sus antioxidantes ayudan a la circulación y renovación capilar.

3 beneficios del agua de arroz en el cabello 

  1. Fortalece y reduce la caída: Los aminoácidos y proteínas rellenan las hebras, haciéndolas más fuertes y resistentes a la rotura, lo que disminuye la caída. 
  2. Aporta brillo y suavidad: El almidón actúa como acondicionador, dejando el cabello más sedoso, manejable y con un brillo natural. 
  3. Repara y protege: Sella las cutículas, protegiendo el pelo de daños externos y calor, además de prevenir las puntas abiertas. 

¿Cómo usar el agua de arroz?

Es muy sencillo y puedes hacerlo en casa, para hacerla primero pon una taza de arroz en una olla con agua hirviendo, dejándolo por unos 20 minutos, luego de enfriarlo retiras el arroz y el agua lo colocas en un frasco o bote. Cuando te estés duchando, luego del shampoo aplica el agua de arroz como si fuese un acondicionador de medios a puntas, déjalo reposar por unos 20-30 minutos y al final enjuaga con agua fría o tibia. Usa este remedio una 1 o 2 veces por semana.

