UNAM revela qué tipo de luces debes usar esta Navidad 2025

La UNAM promueve el uso inteligente de las luces navideñas, enfocándose en el ahorro de energía y la seguridad

Por: El Informador

Han recomendado adornar moderadamente, así se evitará gastar grandes cantidades de dinero en ello. CANVA

Una de las cosas más llamativas de la época navideña son las decoraciones que se hacen en todos lados, en locales, centros comerciales, plazas y en nuestros hogares principales, porque ¿qué es una casa sin las luces de colores, el árbol de navidad, incluso montar un pequeño nacimiento, entre otros adornos más.

Pero nunca nos hemos puesto a pensar que decorar en cantidades exageradas puede llegar a ser imprudente en ocasiones, ya que pueden ocurrir incidentes como incendios, accidentes y riesgos para la salud. Sobre todo en lo que respecta a las series de luces, pues su uso incrementa el consumo de energía hasta un 30%, lo que a su vez aumentan las emisiones de dióxido de carbono. 

Los departamentos de Protección Civil y Divulgación de la Ciencia de la Universidad Autónoma de México (UNAM), han compartido en sus redes sociales el tipo de luces que debes usar y una serie de recomendaciones y de información, para reducir el impacto ambiental que provocan las luces de navidad, sin que la magia decembrina pierda su brillo.

El exceso o uso inadecuado de luz artificial durante la noche se le conoce como contaminación lumínica.

¿Qué produce la contaminación lumínica?

La contaminación lumínica altera el ciclo de sueño de algunos animales, incluso de personas, los cuales provocan desorientación. También las luces pueden atraer insectos y generar plagas.

¿Qué tipo de luces usar para adornar en navidad?

La UNAM sugiere usar luces de tipo led, ya que las de este tipo consumen hasta 88% menos electricidad y puede disminuir el riesgo de incendio.

Recomendaciones

  • Reduce el uso de luces y series navideñas, no las dejes encendidas muchas horas
  • Si sales de casa o cuando estés por dormir, apaga y desconecta antes toda la iluminación 
  • Revisa que los contactos de luz no estén dañados y no los sobrecargues 
  • Usa luces solares para exteriores, se cargan de día y no gastan luz
  • Aleja las luces de materiales inflamables como cortinas
  • Apágalas durante el día

