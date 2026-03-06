Estos son los hábitos que MÁS daño le hacen al corazón

El corazón es uno de los órganos vitales del cuerpo humano, puesto que es el encargado de mantener la circulación sanguínea para distribuir oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Sin embargo, una serie de malos hábitos puede causar un daño que pone en riesgo su correcto funcionamiento.

Los problemas en el corazón son la causa de muerte de personas de todas las edades, un hecho que destaca la importancia de brindar un especial cuidado a este órgano, motor del cuerpo y de la vida misma.

¿Qué hábitos dañan al corazón?

Una vida sedentaria

Llevar una vida sin realizar actividad física es una de las condiciones que más afectan la salud del corazón. Las personas que no hacen ejercicio se vuelven más propensas a sufrir un paro cardiaco. El deporte ayuda a mantenerse en forma, controlar los niveles de colesterol y la diabetes, además de que disminuye la presión arterial.

Fumar

Este hábito daña gravemente al corazón, pues aumenta la frecuencia cardiaca, eleva la presión arterial y reduce el oxígeno en la sangre.

Beber alcohol en exceso

Una copa de vez en cuando no implica un riesgo; el problema se da cuando el consumo es frecuente y excesivo.

Colesterol elevado

Una dieta saludable es fundamental para mantener en niveles adecuados el colesterol, el cual, al tapar las arterias, incrementa las probabilidades de sufrir un paro cardiaco.

Consumir demasiada sal

¿Eres de las personas que le agregan sal a sus alimentos sin haberlos probado? ¡Cuidado! Esta práctica pone en riesgo la salud del corazón, ya que puede provocar hipertensión.

No atender la salud mental

Los impactos negativos de no atender adecuadamente la depresión y la ansiedad pueden repercutir en la salud del corazón.

Comer en exceso

Comer por comer, incluso cuando no se tiene hambre, es una de las actividades que no favorecen la salud del corazón, pues esto provoca un incremento de peso que puede desatar varias enfermedades.

No dormir lo necesario

No dormir las horas que el cuerpo necesita para descansar genera un desequilibrio hormonal que puede provocar que la gente coma más, un posterior incremento de peso y la posibilidad de padecer enfermedades relacionadas con esta condición.

No comer de forma saludable

Incluir frutas y verduras a tu dieta ayudará a eliminar sustancias malignas y la grasa de tus venas y arterias.

