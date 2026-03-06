Viernes, 06 de Marzo 2026

Advierten de daños a los ojos por desveladas

El cuerpo humano está programado para estar activo durante el día y descansar en la noche. Alterar este patrón puede tener serias repercusiones

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Además de los efectos en el comportamiento, la falta de sueño también tiene un impacto significativo en la salud de los ojos. ESPECIAL / CANVA

La noche tiene un atractivo especial para muchos: es un tiempo que parece más tranquilo, menos interrumpido por el ajetreo diario. Las personas que disfrutan de este período encuentran un espacio para la creatividad, la introspección y el ocio. Sin embargo, quedarse despierto hasta altas horas de la noche no es tan inofensivo como parece y puede acarrear graves consecuencias para la salud.

Para algunos, la noche es un refugio creativo. Los artistas, escritores y pensadores a menudo aprovechan la calma nocturna para desarrollar sus ideas. Además, con menos interrupciones y distracciones, es un momento ideal para concentrarse. Ver películas, leer un buen libro o simplemente disfrutar del silencio nocturno también se convierten en pequeños placeres que hacen que muchas personas sacrifiquen horas de sueño.

El impacto negativo de alterar el ritmo natural de sueño

Aunque puede resultar tentador extender la vigilia, la ciencia ha demostrado que alterar el ritmo natural de sueño tiene un impacto negativo tanto a corto como a largo plazo.

Un estudio de la Universidad de Harvard revela que el cerebro humano no está diseñado para funcionar de manera óptima después de la medianoche. Según la neuróloga Elizabeth Klerman, nuestras emociones y procesos cognitivos sufren alteraciones significativas en estas horas, lo que puede llevar a un aumento de pensamientos negativos, comportamientos impulsivos y decisiones riesgosas.

El equipo de investigadores desarrolló esta teoría basándose en el ciclo natural de 24 horas que regula nuestro organismo. Según esta hipótesis, el cuerpo humano está programado para estar activo durante el día y descansar en la noche. Alterar este patrón puede tener serias repercusiones, especialmente en la salud mental y física. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentran:

  • Riesgo de suicidio: Entre medianoche y las 6 de la mañana, las probabilidades de suicidio se triplican.
  • Sobredosis: En los centros de consumo supervisados, los casos de sobredosis aumentan hasta cinco veces en este mismo horario.

Además de los efectos en el comportamiento, la falta de sueño también tiene un impacto significativo en la salud de los ojos:

  • Síndrome de ojo seco: La disminución en la calidad de las lágrimas puede causar molestias constantes.
  • Síndrome del párpado laxo: Relacionado con la apnea del sueño, este problema puede provocar irritación ocular y conjuntivitis.
  • Glaucoma: Asociado con problemas en el flujo sanguíneo y la oxigenación del nervio óptico.
  • Neuropatía óptica: Un daño severo e irreversible en el nervio óptico que afecta la transmisión de información visual al cerebro.

De este modo, el estudio destaca la importancia de respetar los ciclos naturales de sueño y promover hábitos saludables que protejan tanto la salud mental como física. Al priorizar el descanso nocturno, podemos reducir riesgos y mejorar nuestra calidad de vida.

Con información de SUN

